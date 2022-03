«Das Quartett» kommt an dei 2021-Leistung nicht ran

Quotennews

Zugegeben, im Falle des gestrigen ZDF-Krimis ist das Jammern auf hohem Niveau. Mit Abstand konnte der Streifen die Konkurrenz hinter sich lassen.

Bei den Zahlen von gestern auch nur einen marginalen Kritikpunkt zu finden, ist mehr als schwierig.holte ab 20:15 Uhr stolze 6,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen fabelhaften Marktanteil von 21,1 Prozent. Damit ist das Format einzig von derum 20 Uhr überboten, denn diese sammelte 6,56 Millionen Zuschauer und markierte einen Marktanteil von 23,2 Prozent. Außerhalb der News-Formate sind die Zahlen der ZDF-Primetime jedoch natürlich als voller Erfolg zu werten, bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Streifen hingegen weniger gut an. Hier konnten in Mainz lediglich 0,48 Millionen Fernsehende ermittelt werden, der dadurch entstehende Marktanteil von 7,4 Prozent ist jedoch ebenfalls keine Katastrophe.Auch in dieser Kategorie musste sich der Krimi gegen unter anderem die «Tagesschau» geschlagen geben, diese holte 1,46 Millionen jüngere Zuschauer und sicherte dem Ersten so einen Marktanteil von 22,8 Prozent. Damit ist im Übrigen die erwähnte News-Sendung in beiden Zuschauer-Kategorien das reichweitenstärkste Format des gestrigen Tages. Doch rein negativ soll diese Situation nicht beschrieben werden, denn der ZDF-Krimi ließ mit seinen absoluten Zahlen die Sondersendung,, die 4,98 Millionen Zuschauer holte, sowie die eigentliche ARD-Primetime,, die 3,48 Millionen Fernsehende akquirierte, hinter sich. Als Wermutstropfen konnte da nur noch gegen die eigenen Ansprüche verloren werden.So geschehen, denn alsdas letzte Mal lief, dominierten 7,29 Millionen Zuschauer den kompletten 8. Mai 2021. Damals schaffte «Das Quartett - Die Tote vom Balkon» es auch gegen die «Tagesschau» zu bestehen, die damals 7,24 Millionen Zuschauer einheimste. Doch zurück zum gestrigen Abend. Nach dem Primetime-Krimi schickte das ZDF die zweite Folgeüber den Äther, mit mäßigem Erfolg. Am Freitag holte Folge eins noch 4,5 Millionen Zuschauer um 21:15 Uhr nach Mainz und ein Marktanteil von 16,2 Prozent wusste zu gefallen. Gestern fiel das Interesse ab 21:45 Uhr auf 2,63 Millionen Zuschauer und der Marktanteil zeigte noch 10,1 Prozent an. Über die Leistung bei den jüngeren Zuschauern lässt sich wenig anderes berichten, am Freitag schauten 0,32 Millionen Jüngere zu, gestern noch 0,19 Millionen. Damit fiel der Marktanteil hier von 4,6 Prozent am Freitag auf gestrige 3,1 Prozent.