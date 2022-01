Filmeabend: RTL lässt den restlichen Sender den Vorrang

Quotennews

Selbst RTLZWEI schob sich an «In Time» bei RTL vorbei. Besonders gut lief es mit Superheldenfilmen bei ProSieben und Komödien in Sat.1.



Des Öfteren kamen die Filme bei RTL am Sonntagabend schon nicht allzu gut an. Diesmal war der Sender mit dem Science-Fiction-Filmallerdings ganz am unteren Ende zu finden. Mit nur 1,11 Millionen Fernsehenden kam man nicht über miese 3,6 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,57 Millionen Jüngeren lagen bei mauen 7,5 Prozent. Selbst RTLZWEI überholte den Sender mit dem Thrillermit 1,22 Millionen Zuschauern und starken 3,9 Prozent. Bei den 0,43 Millionen Umworbenen wurden gute 5,5 Prozent Marktanteil eingefahren. RTL hatte auch im Anschluss mit dem Actionfilm «Hellboy – Call of Darkness» ► keinen Erfolg. Die 0,56 und 0,22 Millionen jüngeren Fernsehenden blieben bei ernüchternden Werten von 3,8 sowie 6,3 Prozent hängen.ProSieben nutzte die Lücke aus und schob sich mit dem Actionfilman die Spitze der privaten Sender. Bei einem Publikum von 1,63 Millionen Menschen waren hier hohe 5,4 Prozent möglich. Die 0,73 Millionen Werberelevanten ergatterten gute 9,8 Prozent Marktanteil. «The First Avenger: Civil War» ► schloss sich mit 0,62 Millionen Filmfans sowie weiterhin überzeugenden 5,3 Prozent an. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen auf passable 7,9 Prozent zurück.Sat.1 packte die Komödieaus und bewegte damit 1,54 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Das Resultat war eine solide Sehbeteiligung von 5,1 Prozent. In der Zielgruppe zog man mit 0,81 Millionen Jüngeren sogar an ProSieben vorbei und ergatterte starke 10,8 Prozent. Die Dramödiefolgte mit 0,63 Millionen Fernsehzuschauern und 0,29 Millionen Umworbenen. Während auf dem Gesamtmarkt nur mäßige 4,3 Prozent Marktanteil übrigblieben, hielt man sich in der jüngeren Gruppe bei guten 8,5 Prozent.