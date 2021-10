Luise Kinseher kehrt zur BR zurück

TV-News

Vor ein paar Jahren ist die Komikerin ausgestiegen. Jetzt bekommt sie ein neues Comedy-Format.

Acht Mal war Luise Kinseher als Mama Bavaria beim „Politiker-Derblecken“ auf dem Münchner Nockherberg anwesend. Zusätzlich bekam sie mit «Mama Bavaria» eine eigene Show im Bayerischen Fernsehen. Zuletzt sah man Kinseher in der Komödie «Weißbier im Blut», die im Mai 2021 in den deutschen Kinos anlief.Jetzt kehrt Kinseher zum Bayerischen Rundfunk zurück. Die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin moderiert die Sendung, die erstmals am Donnerstag, den 9. Dezember, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt wird. In der ersten Folge werden Gerburg Jahnke und Constanze Lindner zu Gast sein.Das neue Format kommt von der Münchner Produktionsfirma Constantin Entertainment und wird vor Publikum in der Alm in München-Riem aufgezeichnet. In jedem Jahr sollen vier neue Episoden entstehen, teilte der BR mit. Laut Senderangaben sollen die Frauen in der Sendung den Takt angeben und modern sowie scharfsinnig das Weltgeschehen kommentieren.