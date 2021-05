«Bosch» läuft bei KabelEins weiter

TV-News

Juli 2020 startete KabelEins die Free-TV-Ausstrahlung Amazon Prime Video Serie «Bosch». Am 11. Juni geht es jetzt bald mit Staffel zwei weiter.

Bereits seit 2014 wirdvon Amazon produziert und über den Streamingdienst sind mittlerweile sechs Staffeln verfügbar. Jede Staffel fasst dabei 10 Episoden, mit rund einer Stunde Laufzeit pro Folge. Bei TNT Serie kam2019 erstmals ins lineare Fernsehen, knapp ein Jahr später war dann KabelEins dran. Die erste Staffel lief bei KabelEins lief immer samstags ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen. Auf die Quoten blickend reichte es bei der ersten Runde Bosch für im Schnitt 0,5 Millionen Zuschauer und in der Zielgruppe konnten grob 4 Prozent Marktanteil über die gesamte Staffel gemessen werden.Inhaltlich startet Staffel zwei von «Bosch» ähnlich wie Staffel eins, denn der namensgebende Ermittler Detective Harry Bosch ist nach sechsmonatiger Suspendierung zurück im Dienst. In einem Villenviertel wird im Kofferraum eines Autos eine Leiche entdeckt und schnell findet Bosch eine Verbindung zur Mafia. Der Sendeplatz ändert sich für die Crime-Serie ebenfalls, denn die zweite Staffel wird ab dem 11. Juni, jeweils freitags ab 23:15 Uhr ausgestrahlt. Die Doppelfolgen bleiben auch bei dieser Konstellation bestehen. Ob der Termin clever gewählt ist, wird sich zeigen, denn an diesem 11. Juni startete ebenfalls die Fußball Europameisterschaft.Neben den bereits bei Prime Video veröffentlichten sechs Staffeln von «Bosch» soll es noch eine weitere siebte Staffel geben, zudem ist wohl ein Ableger der Serie in Planung. Harry Bosch wird jedoch weiterhin von Titus Welliver gespielt und soll auch die Rolle in einem Ableger entsprechend weiterführen.