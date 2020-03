Die glorreichen 6: Sportfilme, die wir lieben (Teil VI)

Die glorreichen 6

Mit dem nahenden Ende der Fußball-EM in Frankreich geht auch das Finale unserer ersten Staffel von "Die glorreichen 6" einher. Zum Schluss geht's hoch hinaus - auf die Skisprungschanze.

Zahlen und Fakten zu «Eddie the Eagle - Alles ist möglich» Erscheinungsjahr: 2016

Regie: Dexter Fletcher

Drehbuch: Dean Macaulay, Simon Kelton

Darsteller: Taron Egerton, Hugh Jackman, Iris Berben, Jim Broadbent, Edvin Endre, Mark Benton, Jo Hartley, Christopher Walken

Musik: Matthew Margeson

Kamera: George Richmond

Schnitt: Martin Walsh

Laufzeit: 106 Minuten

FSK: ab 0 Jahren

Budget: 23 Millionen Dollar

US-Einspiel: 46,1 Millionen Dollar

205.111 Kinobesucher in Deutschland

Der Sport

Die Geschichte

Die 6 glorreichen Aspekte von «Eddie the Eagle - Alles ist möglich»

Wo sind wir in den vergangenen Wochen nicht alles gewesen: Wir waren auf der Autorennbahn, haben uns dem Springreiten gewidmet, anschließend ging es auf's Footballfeld, wir haben mit Channing Tatum gerungen und natürlich kam auch der Boxsport nicht zu kurz. In der finalen Ausgabe unserer neuen Filmrubrik "Die glorreichen 6" möchten wir von ganz nach oben ganz nach unten - und zwar springen. Mit Skiern. Skispringen ist eine Sportart, die aufgrund des Traditionsturniers der Vierschanzentournee eine lange Geschichte hat, auch wenn sie nicht zu jenen gilt, die sich für jeden einfach so ausüben lässt. Disziplin, Fleiß, Geschicklichkeit und vor allem viel, viel Mut gehören dazu, um irgendwann die mächtigsten Sprungschanzen der Welt hinab zu springen. Wer das kann, der ist zumeist schon mittendrin unter den Besten der Welt. Ganz so wie Eddie Edwards, der das auch war. Nur eben ein bisschen anders. «Eddie the Eagle - Alles ist möglich» erzählt seine unglaubliche Geschichte.Schon als Kind träumt Michael „Eddie“ Edwards (Taron Edgerton) davon, einmal bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Er wird ein erfolgreicher Skiläufer, doch als es ans Eingemachte geht, bleibt ihm die Aufnahme in den Kader verwehrt. Eddie will die Skier schon fast an den Nagel hängen, als er sich in den Kopf setzt, als erster britischer Skispringer seit fast 100 Jahren ins kanadische Calgary zu fahren, wo im Jahr 1988 die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden. Mit Hilfe des rebellischen, aber nicht minder charismatischen Trainers Bronson Peary (Hugh Jackman) und unter den motivierenden Worten der liebevollen Bar-Inhaberin Petra (Iris Berben) nimmt er es im Bayerischen Garmisch-Patenkirchen mit dem gesamten (Sport-)Establishment auf, die das olympische Credo „Dabeisein ist alles!“ nicht so sehr verinnerlich zu haben scheinen, wie der über alle Maße motivierte Eddie. Bei diversen Wettkämpfen springt der nämlich plötzlich immer weiter, sodass er seinem Ziel einer Olympia-Teilnahme immer dichter auf die Fersen rückt.„Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht das Siegen, sondern die Teilnahme!“ – So lautet der olympische Grundgedanke, den wohl kaum ein Athlet jemals so sehr zu verinnerlichen wusste wie der bei seiner Teilnahme gerade einmal 24 Jahre alte, britische Skispringer Michael „Eddie“ Edwards. Mit kaum zu bändigendem Enthusiasmus und einer für gleich zehn Olympioniken ausreichendentrainierte sich der optisch nicht gerade an einen Sportler erinnernde Edwards bis nach Calgary, wo er trotz (oder gerade wegen) seines Mangels an tatsächlichen Erfolgen zum Sieger der Herzen avancierte. Diese Attitüde Edwards' springt auch auf den Film über: «Eddie the Eagle - Alles ist möglich» ist kein einfaches Biopic, sondern in erster Linie ein Film, der zu jeder Sekunde daran appelliert, niemals aufzugeben und an seine Träume zu glauben.Mit an Bord von «Eddie the Eagle» ist. Mit Produzent Matthew Vaughn, Hauptdarsteller Taron Egerton, der technischen Belegschaft aus Kameramann und Komponist sowie dem Aufsichtshabenden über den Soundtrack – Take-That-Sänger Gary Barlow – präsentiert sich der Film als herrlich skurriles Feelgood-Movie, das die Kingsman’sche Albernheit mit dem Flair einer geerdeten Tragikomödie verbindet und trotz des Zurückgreifens auf das eine oder andere Klischee nie in den Trott schematischer Produktionen dieses Schlages verfällt. Doch trotz seines recht exzentrischen Inszenierungsstils hat «Eddie the Eagle» einen großen Vorteil:. Regisseur Dexter Fletcher legt zwar von Beginn an ein sehr hohes Tempo mit vielen Zeitsprüngen vor, fährt eine hohe Schlagzahl liebevoller Gags auf und sagt sich somit klar vom herkömmlichen Erscheinungsbild eines nüchternen Biopics los, doch den Kern der trotzdem weitestgehend geradlinigen Erzählung verlässt das Skript (Sean Macauly, Simon Kelton) nie aus den Augen. Es geht um Eddies Werdegang als wohl unkonventionellster Skispringer aller Zeiten – mit all seinen Höhen und Tiefen.Ein klassisches Biopic kann «Eddie the Eagle» vor allem deshalb nicht sein, weil sich die Macher nicht ganz an die wahren Begebenheiten der Realität halten.mit einer herrlich sympathischen Kaltschnäuzigkeit verkörperten Trainer gab es so in der Form nicht. Stattdessen spiegelt Bronson Peary sämtliche Mentoren und Vorbilder Eddies der Einfachheit halber in einer Person wieder. Das geht auf. Peary ist zwar für sich genommen ein kantiger Charakter mit eigener Lebensgeschichte, doch die Zurückhaltung in seiner Aufbereitung droht nie, den Fokus von Eddie zu rücken. Stattdessen profitieren beide von der, während Peary gleichzeitig auch unserer Sicht der Dinge Ausdruck verleiht. Der ehemalige Profisportler durchläuft in den knapp zwei Stunden Lauflänge eine absolut glaubhafte Wandlung vom Skeptiker zu Eddies größtem Befürworter, was auch das Publikum direkt in das Geschehen involviert. Dieses wird Zeuge, wie sich Eddies Ehrgeiz auch auf sein Umfeld auswirkt und kann sich schon bald selbst dabei erwischen, wie es mit seinen Fortschritten mitfiebert, ihm die Daumen drückt und jubeln möchte, wenn des ehemalige medizinische Sorgenkind Bestmarke um Bestmarke springt.Die Konzentration auf Eddie selbst, der lange Zeit nicht für Andere kämpft, sondern einzig und allein für sich, steht inszenatorisch im direkten Kontrast zu den, die all den Handlungen und sportlichen Taten Eddies automatisch wesentlich mehr Bedeutung beimessen, als Eddie es sich zum damaligen Zeitpunkt vermutlich eingestehen wollte. Kameramann George Richmond ergötzt sich regelrecht an den beeindruckenden Bergpanoramen und setzt die Sprungschanzen so mächtig in Szene, dass die körperliche Überwindung, diese zu bezwingen, für den Zuschauer regelrecht spürbar wird. Die eindeutig vor Greenscreen entstandenen Szenen, in welchen Eddie frontal bei der Abfahrt zu sehen ist, wirken in ihrer cartoonhaften Künstlichkeit leider wie ein Fremdkörper in einem technisch ansonsten so bodenständigen Film, der auch musikalisch hervorragend zwischen tragend und verspielt changiert. Mit der Wahl der Originalkulissen trumpft die deutsche Koproduktion obendrein mit zusätzlicher Authentizität auf. Wer einmal am Fuße der Skisprungschanze von Garmisch-Patenkirchen stand, der weiß: Den Respekt, den der Kameramann hier mit gezielten Einstellungen zusätzlich forciert, ist nicht weit von dem Gefühl entfernt, das man tatsächlich hat, wenn man die neunzig Meter hohe Schanze hinaufblickt.