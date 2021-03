Primetime-Check

«Klein gegen Groß» gegen «Ostfriesenangst» gegen «DSDS» oder gab es gestern in der Primetime eine Überraschung? Wer lieferte am besten ab?

Im Ersten startete Kai Pflaume in eine weitere Ausgabe der beliebtenund diese sorgte beim Ersten für 6,37 Millionen Zuschauer, zwischen 14 und 49 Jahre alt waren davon 1,27 Millionen. Das bedeutete einen Gesamtmarktanteil von 21,4 Prozent und 16,7 Prozent am jüngeren Markt. Im direkten öffentlich-rechtlichen Duell gab es im Zweiten den TV-Thriller. Ganze 7,46 Millionen Zuschauer im Gesamten, davon 0,77 Millionen aus der genannten Altersgruppe, schalteten den Thriller ein, es lief also einfach verdammt gut. In Marktanteilen gesprochen belegte das ZDF daher 22,7 Prozent des gesamten Marktes und 9,7 Prozent bei den jüngeren Zuschauern.Sender RTL läutete eine weitere Rundeein. Man erntete 1,15 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe, insgesamt mit dabei waren 2,98 Millionen. Somit belegte RTL in der Primetime 9,8 Prozent am Gesamtmarkt und 14,9 Prozent am Zielgruppenmarkt. Das Gesangs-Duell mit den Kollegen vom Sat.1 undging ebenfalls in eine nächste Runde, mit unverändertem Ausgang. «The Voice» in der Kids-Edition verschlechterte sich mit 1,71 Millionen Zuschauern, davon 0,73 Millionen Jüngere, zur Vorwoche deutlich. Es ergaben sich demnach Marktanteile von 5,5 Prozent im Gesamten und 9,3 Prozent in der Zielgruppe.ProSieben, RTL ZWEI und VOX setzten an diesem Freitagabend auf einen Spielfilm. Die rote Sieben erspielte sich mit dem Drama «The Hate U Give» ► 0,79 Millionen Gesamtzuschauer und blockierte somit nur schlechte 2,5 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe kam die spannende Story immerhin auf 0,48 Millionen Zuschauer und somit 6,2 Prozent Marktanteil. Auf RTL ZWEI wurde hingegen beieher gelacht als Spannung ausgelöst. Vor den Bildschirmen dabei waren ebenfalls 0,79 Millionen Gesamtzuschauern und 0,35 Millionen Zielgruppenzuschauer. In Marktanteilen gesprochen reichte es mit dem Film zur Primetime für 2,5 Prozent des Marktes, in der Zielgruppe kam man auf nur 4,4 Prozent.VOX versuchte sich mitebenfalls mit einem Drama zum Samstagabend. Der Film bescherte dem Sender 1,37 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren im Durchschnitt, aus der werberelevanten Zielgruppe waren hier 0,51 Millionen Zuschauer vertreten. In Marktanteilen gesprochen sorgten diese Zahlen für 4,3 Prozent Marktanteil am Gesamtmarkt, sowie 6,4 Prozent am Zielgruppenmarkt. Bei Kabel Eins schalteten 0,64 bis 0,63 Millionen Zuschauer für eine Doppelfolgeein. In der Zielgruppe waren es davon dann 0,18 und 0,2 Millionen Zuschauer. Die Anteile von 2 Prozent gesamt, sowie 2,3 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe setzen dürften kein Freudenfest beim Sender auslösen können.