Manchester-Sieg bringt Nitro bessere Quoten

Quotennews

In der Vorwoche führte die Partie Manchester United gegen AC Mailand zu keinen Freudensprüngen. Nun holte die zweite Halbzeit vier Prozent bei den Umworbenen.

In der Vorwoche trennten sich Manchester United und der AC Mailand im Achtelfinale der UEFA Europa League Unentschieden, das Ergebnis lautete 1:1. Die Partie erreichte bei Nitro in der ersten Halbzeit 0,32 Millionen Zuschauer, in der zweiten Hälfte kam die Kölner Fernsehstation auf 0,36 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen sicherte man sich nur 1,5 sowie 1,2 Prozent Marktanteil.Auch eine Woche später standen die zwei Vereine im Mittelpunkt des Geschehens. Bei Nitro ist man sich bewusst, dass auch das Rückspiel nicht an die fantastischen Werte von Bayer 04 Leverkusen mit bis zu 1,29 Millionen Zuschauern herankommen würde. Dennoch wählte man das Rückspiel zwischen Manchester United und den AC Mailand, das die Engländer mit 1:0 gewannen.Die erste Hälfte verbuchte 0,61 Millionen Zuschauer und kam auf 1,9 Prozent, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei mittelmäßigen 2,2 Prozent. Mit den zweiten 45 Minuten erzielte Nitro schon 0,78 Millionen Zuschauer, um 22.00 Uhr verbuchte der Sender starke 3,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 4,0 Prozent Marktanteil gemessen.