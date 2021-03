Frohe Kunde: «The Masked Singer» erhält Herbst-Staffel

TV-News

Noch vor der Ausstrahlung des Finals, kündigte ProSieben wenige überraschend eine weitere Staffel an.

Noch bevor am kommenden Dienstag die letzten Masken und damit die Entscheidung in der vierten Staffel fällt, wer diesmal den Titel holt, gab ProSieben bekannt, dass die erfolgreiche Primetime-Show im Herbst in eine fünfte Staffel geschickt wird. Bis dahin müssen sich die Fans auf „ein halbes Jahr Rätselpause“ einstellen, wie es der Sender formuliert. Wann genau die Endemol-Shine-Produktion an den Start geht, bleibt aber noch offen. Im vergangenen Jahr startete die dritte Runde am 20. Oktober.Angesichts der herausragenden Quoten ist die Fortsetzung keine Überraschung. Zuletzt sicherte sich die rote Sieben 25,8 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in «The Masked Singer», dass wir im Herbst – nach einem halben Jahr Pause – Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen. «The Masked Singer» steht für größtes Glück, für das Hineinfühlen in fantastische Welten – wie in dieser Staffel vom Monstronaut oder der Schildkröte. Das macht diese vielleicht beste verrückteste Show so einmalig. Und wer weiß, vielleicht können wir die Show im Herbst ja sogar mit ein paar Zuschauern im Studio feiern.“Wer sich im Herbst ans Ratepult setzen wird, ist wie der genaue Sendetermin ebenfalls noch unklar. Matthias Opdenhövel dürfte nach seinem Ausscheiden bei der «Sportschau» weiterhin als Moderator fungieren. Am kommenden Dienstag, 23. März, moderiert er auf jeden Fall das Finale der vierten Staffel.