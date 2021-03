Netflix vergrößert sich in Tokio

International

Aus diesem Grund werden zwei Studios der Toho Studios angemietet.

Der ursprünglich aus Kalifornien stammende Streamingdienst Netflix wird sich in Tokio, Japan, ein Stückchen erweitern. Das Unternehmen mietet von den Toho Studios zwei Soundstages, um dort eigene Inhalte zu produzieren. Der Streamer wird Zugang zu Stage 7 und Stage 10 haben, sowie zu mehreren Studioeinrichtungen innerhalb der Toho Studios, die sich im zentralen Vorort Setagaya Ward in Tokio befinden. In den Studios wurden bereits Akira Kurosawas «Die Sieben Samurai» und die Godzilla-Filmreihe gedreht.Das Unternehmen hat bereits vor einiger Zeit Verträge mit mehr als einem halben Dutzend japanischen Animationsproduzenten abgeschlossen und ist damit auf dem besten Weg, im Anime-Bereich eine führende internationale Kraft zu werden. Mit den zwei Soundstages kommt man bei den Live-Action-Inhalten deutlich voran.Das Unternehmen sagt, dass es in diesem Jahr voraussichtlich 25 japanische Originaltitel sowohl im Live- als auch im Animationsbereich veröffentlichen werde. Dazu gehören die Filme «Ride or Die», «We Couldn't Become Adults» und «Asakusa Kid».