US-Fernsehen

Zu den weiteren Stars des The-CW-Projektes gehören auch Joe Regalbuto und Kathleen Chalfant.

Der Sender The CW hat Verträge mit Karen Robinson, Joe Regalbuto, Kathleen Chalfant, Maxwell Whittington-Cooper und Abubakr Ali unterzeichnet, die in einer noch unbenannten Nonnen-Serie die Hauptrollen spielen. Zunächst bestellte The CW einen Pilotfilm, der von Tessa Blake inszeniert und von Claire Rothrock und Ryann Weir geschrieben wurde.Robinson, die vor allem durch ihre Rolle als Ronnie Lee in der Emmy-gekrönten Serie «Schitt's Creek» bekannt ist, wurde für die Rolle der Schwester Mary Annette Shiloh gecastet, der liebevollen Oberschwester, die versucht, die Kirche in die moderne Zeit zu führen, indem sie die nächste Generation anleitet.Rothrock und Weir sind neben Jennie Snyder Urman und Joanna Klein von Sutton St. Productions ausführende Produzenten. CBS Studios wird produzieren.