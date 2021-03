«In aller Freundschaft»: Tan Caglar stößt im Sommer dazu

Köpfe

Im Sommer 2020 suchte der MDR einen außergewöhnlichen Charakter, der dem Cast mehr Diversität verleihen soll. Die Wahl fiel auf Tan Caglar, der Dr. Ilay Demir verkörpern wird.

Unter 70 Bewerbern für eine neue Rolle mit einem außergewöhnlichen Charakter hat sich Tan Caglar sich Tan Caglar im Casting durchgesetzt. Der Anspruch des MDR war mehr den Cast vondiverser zu gestalten. Als Viszeralchirurg Dr. Ilay Demir wird der Neu-Schauspieler frischen Wind in die „Sachsenklinik“ bringen. Schließlich ist Ilay nicht Mediziner geworden, um anderen zu gefallen, sondern um der Beste zu sein und zu helfen.Dabei lässt er sich auch von Autoritäten nicht aufhalten, wenn er denkt, dass den Patienten doch noch irgendwie geholfen werden könne. Dabei ist er äußerst selbstsicher, was auch gerne mal in Arroganz umschlagen kann. Dies hat er sich aber hart erarbeitet, was das ein oder andere Problem für den Rollstuhlfahrer in der Klinik mit sich bringt, denn seine Art kommt nicht bei jedem gut an. Schauspieler Tan Caglar wurde mit einer Rückenmarkserkrankung geboren, weshalb er mit Mitte 20 endgültig auf den Rollstuhl angewiesen war. In seinem ersten Buch „Rollt bei mir!“ beschreibt er seine Lebensgeschichte mit viel Humor, der ihn schlussendlich auch auf die Bühne brachte: Seit 2017 ist er als Stand Up-Comedian auf Tournee.Tan Caglar sagt über seine neue Rolle: „Dr. Ilay Demir ist für mich eine ganz besondere Rolle. Wer könnte besser nachvollziehen als ich, wie es ist, Hilfe zu brauchen. Umso mehr freue ich mich bei «In aller Freundschaft» eine Figur zu verkörpern, die anderen Menschen Hilfe geben kann.“ Auch MDR-Readktionsleiterin Fernsehfilm Johanna Kraus freut sich über den Ensemble-Zuwachs: „Wir haben schon häufiger Patienten mit Behinderungen als Episodenrollen erzählt. Mit einer wiederkehrenden Figur im Cast können wir nun noch besser das Bewusstsein für ein selbstverständliches Miteinander in der Gesellschaft schärfen. Diese Chance möchten wir gern gemeinsam mit Tan Caglar nutzen. Wir sind uns sicher, die Rolle von Dr. Ilay Demir wird Emotion und Humor bestens vereinen. Wir freuen uns auf Tan Caglar.“In seiner neuen Rolle ist Tan Caglar ab dem 3. August 2021 zu sehen. Die Saxonia-Media-Produktion steht immer dienstags um 21 Uhr im Ersten im Programmplan. Alle neuen Folgen sind bereits eine Woche vor Ausstrahlung in der ARD Mediathek verfügbar.