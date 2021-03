Tom Hiddleston unterstützt Claire Danes

US-Fernsehen

Der Schauspieler gehört nun zum Cast von «Essex Serpent».

Wie das Fachblatt „Variety“ berichtet, wird Tom Hiddleston an der Seite von Claire Danes in der Serien-Adaption des Romans „The Essex Serpent“ von Sarah Perry mitspielen. Hiddleston ist am besten bekannt für seine Rolle des Loki in mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe. Er wird die Rolle auch in der kommenden «Loki»-Serie von Disney+ wieder aufnehmen, die im Juni anläuft.Die einstündige Dramaserie folgt der frisch verwitweten Cora (Danes), die, nachdem sie aus einer missbräuchlichen Ehe entlassen wurde, aus dem viktorianischen London in das kleine Dorf Aldwinter in Essex umzieht, fasziniert von einem lokalen Aberglauben, dass eine mythische Kreatur, bekannt als die Essex-Schlange, in die Gegend zurückgekehrt sei. Hiddleston wird die Rolle von Will Ransome spielen, dem vertrauenswürdigen Anführer einer kleinen ländlichen Gemeinde. Ein erster Blick auf Hiddleston in der Serie ist oben zu sehen.«The Essex Serpent» wird von Clio Bernard inszeniert, Anna Symon fungiert als Headwriter. Beide werden auch als ausführende Produzenten fungieren, zusammen mit Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Patrick Walters, Iain Canning und Emile Sherman.