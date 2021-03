«Love Island» holt 6,6 Prozent in der Zielgruppe

Quotennews

Zuletzt sah es gegen «Germany’s Next Topmodel» gar nicht gut aus.

In der vergangenen Woche startete RTLZWEI die fünfte Staffel der Dating-Show, die dieses Mal nicht von Mallorca, sondern von Teneriffa gesendet wird. Jana Ina Zarella steht wieder als Moderatorin vor der Kamera. Der Start war in der vergangenen Woche mit 7,4, 7,0 und 5,0 recht gut, allerdings kam die Freitagsausgabe nur auf 4,2 Prozent.Am Dienstag legte sich RTLZWEI ein weiteres Mal mit der ProSieben-Show «The Masked Singer» an. Doch trotz des starken Gegenprogramms verzeichnete die Produktion von der Insel 0,67 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 3,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,36 Millionen Zuschauer erzielt, der Marktanteil belief sich auf überdurchschnittliche 6,6 Prozent.1,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten um 20.15 Uhr die Episode „Großeinsatz“ von. Aufgrund eines Bombenfundes wurde die Mannheimer-Siedlung abgeriegelt. Der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Mit 0,61 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich der Fernsehsender 6,9 Prozent Marktanteil.