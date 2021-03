Das Erste nun auch mit «ARD extra: Die Corona-Lage»

TV-News

Auch das ZDF widmet sich zur besten Sendezeit dem Corona-Virus – wenn auch nicht mit tagesaktuellen Nachrichten.

Das Erste hat wie schon am Montagabend auch für den heutigen Dienstag eine Sondersendung zu Beginn der Primetime angekündigt. Während es am Montag einen «Brennpunkt» zum Beben in der Union gab, geht es heute wieder um das alles beherrschende Thema, die Corona-Pandemie. Thema der Sendung dürfte wohl der am Vortag beschlossene Impfstopp mit dem Mittel von Astrazeneca sein, glaubt man dem Bild in der ohne Inhaltliches zu nennen veröffentlichen Programmänderung. Einige Zuschauer hatten wohl für Montagabend schon dieses Thema für ein geeigneteren Brennpunkt gehalten als die CDU-Krise.Am Konzept über die CDU zu sprechen wurde jedoch festgehalten, die Talkrundeerhielt dafür ein neues Thema. Nun also soll das Thema in einemum 20:15 Uhr für etwa 20 Minuten erneut aufgegriffen werden. Dafür begrüßt Moderatorin Sabine Scholt das Publikum. Der WDR produziert die Sendung. Das nachfolgende Programm wieundverschiebt sich dementsprechend.Auch das ZDF betrachte im Rahmen einer-Reportage das Corona-Virus. Im Filmvon Kajo Fritz nimmt der Virologe Hendrik Streeck nicht nur das aktuelle Wissen über das Coronavirus in den Blick, sondern nimmt auch kommende Gefahren durch Viren ins Visier. Dabei wird erneut die Karnevalssitzung von Gangelt im Landkreis Heindsberg im Februar 2020 unter die Lupe genommen. Die Dokumentation läuft im ZDF um 20:15 Uhr und ist bereits seit 9:00 Uhr in der Mediathek abrufbar.