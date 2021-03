Termin für das Ende steht: «Um Himmels Willen» endet online first

TV-News

Ein letztes Mal schwingen sich die Nonnen aus dem Kloster Kaltenthal zu 13 neuen Folgen aus. Eine Woche vor dem Staffelstart gibt es alle Folgen vorab in der Mediathek.

Am 30. März beginnt die neueste und damit letzte Staffel der beliebten Serieim Ersten. Um 20:15 Uhr bekommt das Publikum gleich eine Doppelfolge serviert, in der einmal mehr die widerspenstige Nonne (Janina Hartwig) und der schlitzohrige Bürgermeister (Fritz Wepper) mit himmlischer und sehr irdischer Hilfe um das Schicksal des Klosters und der Stadt Kaltenthal ringen. Wer jedoch nicht so lange auf die 13 neuen Folgen warten möchte, dem sei die ARD-Mediathek an die Hand gelegt, wo alle Ausgaben ab dem 23. März, also eine Woche vor TV-Start, auf Abruf zu Verfügung stehen.Eine Woche nach dem Start der 20. Staffel steht direkt das nächste Jubiläum ins Haus, denn es ist die mittlerweile 250. Ausgabe der Komödien-Reihe. Inhaltlich bleibt in der abschließenden Runde „alles wie gewohnt dramatisch“, wie Das Erste ankündigte. Die Ordensschwestern seien in Geldnot und solle rentabel arbeiten, Bürgermeister Wöller wolle wiedergewählt werden und müsse als parteiloser Kandidat in den Wahlkampf ziehen. Soweit das Setting der Staffel. Mithilfe eines chinesischen Investors will Wöller mit Arbeitsplätzen für Kaltenthal punkten. Schwester Hanna erlang derweil mit einem Kloster-Podcast über die Stellung der Frauen in der Kirche eine gewisse Berühmtheit."Um Himmels Willen" ist eine Produktion der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft. Dr. Claudia Sihler-Rosei übernahm die Produktion, Maik Homburger fungierte als Producer. Für die Folgen 248 bis 254 führte Nikolai Müllerschön Regie, die abschließenden Folgen 255 bis 266 inszenierte Andi Niessner. Die Drehbücher stammen von Marie Reiners, Claudia Römer und Jürgen Werner.