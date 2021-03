Sat.1-Waldrekord-Auftakt mit weniger rekordverdächtigen Quoten

Quotennews

Der Auftakt der Waldrekord-Woche bei Sat.1 wurde von Luke Mockridge gefeiert. Der zog dem Sender den Stecker und wollte dadurch Stromsparen. Scheinbar drehte er damit auch dem Quotenmesser den Saft ab.

Für diese Woche hat sich Sat.1 etwas ganz Besonderes überlegt: Man möchte einen Waldrekord aufstellen. Das Ziel ist es möglichst viele Spenden zu sammeln, um damit Bäume pflanzen zu können, um der Umwelt etwas Gutes tun. Dafür hat der Privatsender diverse Programmänderungen vorgenommen und platziert prominent verschiedene Informationsbeiträge im Programm. Den prominenten Anfang machte am Montagabend Luke Mockridge in der Sendung. Dafür zog er seiner Band den Stecker und stattete sie mit Akustik-Instrumenten aus.Die etwa zweieinhalbstündige Sendung verfolgten 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,41 Millionen von ihnen stammten aus der werberelevanten Zielgruppe, woraus sich eine Einschaltquote von schwachen 5,0 Prozent ergab. Insgesamt kam der Unterföhringer Sender auf einen Marktanteil von schlechten 2,2 Prozent. Damit war man nicht ganz so erfolgreich wie das übliche Montagabendprogramm von Sat.1. Obwohl «Lebensretter hautnah» in der Vorwoche lediglich 5,4 Prozent bei den Umworbenen schaffte, waren in diesem Jahr auch schon ordentliche 9,0 Prozent drin.Vor Mockridge waren wie immer diezu sehen, die diesmal 1,22 Millionen informierten, darunter 0,60 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil betrug 3,8 Prozent insgesamt und 7,0 Prozent bei den Jüngeren. Stichwort prominent platzierte Umwelt-Themen. Um 19:50 Uhr gab es zum ersten Malzu sehen. In der täglichen Sendung präsentieren Annika Lau und Christian Wackert kurze Clips zu einfachen Wegen aus der Klimakrise. Doch wie die Mockridge-Show fiel auch das Kurzprogramm durch. Zum Einstand waren 0,79 Millionen dabei. Der Marktanteil für die rund fünfminütige Sendung belief sich auf überschaubare 2,6 Prozent. In der Zielgruppe waren miese 4,9 Prozent drin. Die Reichweite lag hier bei 0,38 Millionen.