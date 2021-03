«Secret Invasion»: Marvel-Serie nun mit Kingsley Ben-Adir

US-Fernsehen

Die Disney+-Serie für den Marvel-Channel hat nun «One Night in Miami»-Star Ben-Adir im Cast.

«One Night in Miami»-Star Kingsley Ben-Adir wurde neben Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn in der Disney+-Marvel-Seriegecastet, hat Variety erfahren. Genaue Details zu Ben-Adirs Charakter werden noch unter Verschluss gehalten, aber Quellen zufolge wird er einen Hauptbösewicht spielen.Jackson wird die Rolle des Nick Fury in der Serie wieder aufnehmen, während Mendelsohn den Skrull Talos spielen wird, wie er es in «Captain Marvel» tat. «Secret Invasion» dreht sich um Fury und Talos - die sich während der Ereignisse von «Captain Marvel» zum ersten Mal trafen - und eine Fraktion von formwandelnden Skrulls, die seit Jahren die Erde infiltrieren.Marvel hat im Dezember 2020 eine Reihe von zahlreichen neuen Marvel- und «Star Wars»-Projekten angekündigt. Bereits in dieser Woche startet die neue Serie «Falcon and the Winter Soldier», nachdem «WandaVision» zu Ende gegangen ist. Im Anschluss an den jüngsten Start wird wohl «Loki» im Juni debütieren.