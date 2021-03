Nun also doch: HFPA holt schwarze Mitglieder

US-Fernsehen

Die Golden Globe Awards werden künftig auch von mindestens 13 schwarzen Mitgliedern vergeben.

Der Vorstand der Hollywood Foreign Press Association verpflichtete sich am Montag, mindestens 13 schwarze Mitglieder aufzunehmen, nachdem es einen Aufschrei wegen der mangelnden Vielfalt der Organisation gegeben hatte. Der Club von 87 ausländischen Journalisten, die jährlich die Golden Globe Awards verleihen, verpflichtete sich, auf mindestens 100 Mitglieder zu wachsen, von denen 13 Prozent schwarz sein werden."Wir erkennen auch an, dass wir mehr hätten tun sollen, und zwar früher", sagte die Gruppe. "Als Zeichen unseres Engagements hat der Vorstand einstimmig einen Plan genehmigt, die Mitgliederzahl in diesem Jahr auf mindestens 100 zu erhöhen, mit der Auflage, dass mindestens 13 Prozent der Mitglieder schwarze Journalisten sind."Time's Up veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Publizisten dafür loben, dass sie die HFPA in die Pflicht nehmen: "Wir sind stolz darauf, uns mit den Stimmen von über 100 Hollywood-PR-Firmen zu solidarisieren, die die Hollywood Foreign Press Association auffordern, die Golden Globes radikal zu verändern. Wir sind uns einig, dass alles andere als eine transparente, sinnvolle Veränderung nicht länger akzeptabel ist. Die ganze Welt schaut zu."