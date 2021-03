National Geographic WILD mit Themenmonat

TV-News

Unter dem Thema «Mai mit Biss» können sich National Geographic WILD-Zuschauer auf spannende Wildlife-Dokus im Doppelpack freuen.

National Geographic WILD startet in den Themenmonat «Mai mit Biss», im Sendeprogramm stehen spannende Dokumentationen über die schnellsten und gefährlichsten Jäger der Tierwelt, inklusive fünf Erstausstrahlungen. Den Anfang machen am 6. Mai die wohl beliebteste Raubkatzen-Art, die Löwen. In der Dokumentation, welche um 21:00 Uhr gesendet wird, dürfen sich die Zuschauer über eindrucksvolles Bildmaterial und spannenden Informationen über die Spezies der Löwen freuen. Im Blickpunkt wird stehen, warum sich Löwen als einzige Raubkatzen-Art in geselligen Rudeln aus bis zu 40 Tieren zusammenschließen und welche Führungsrolle den Weibchen hierbei zugutekommt.Doch soll es im Themenmonat nicht nur um Löwen gehen und daher läuft im direkten Anschluss ab 21:45 Uhr der Dokumentar-Film. Hier geht der Blick dann breit gefächert in die Tierwelt hinein, auf der Suche nach gefährlichen Arten, welche das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht von sich vermuten lassen. Hier soll aufgezeigt werden, dass eben nicht nur Löwe, Krokodil oder der Weiße Hai, sondern auch Elch, Rind oder Dingo gefährlich sein kann. Mit hilfreichen Tipps zu tierischen Begegnungen und ganz eigenen Erfahrungen führen der renommierte Tierfilmer Filipe DeAndrade und die bekannte Veterinärin Dr. Michelle Oakley durch die Dokumentation.Am 20. Mai sind die Namen der Tier-Dokumentation dann weiterhin relativ selbsterklärend, denn worum es beigeht, dürfte klar sein. Über diese Doku dürfen sich die Zuschauer von National Geographic WILD am 20. Mai um 21:45 Uhr freuen. Der Abschluss des Themenmonats findet dann am 27. Mai ab 21:00 Uhr mit den Filmenundstatt.