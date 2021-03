«Geschichte schreiben»: ARTE bekommt ein neues Magazin

TV-News

Ab dem 10. April können sich im neuen ARTE-Magazin «Geschichte schreiben» die Zuschauer geschichtliche Fragen beantworten lassen. Patrick Boucheron moderiert die Show.

So manche Frage quält den Unwissenden und man tut alles, um gegen die Unwissenheit anzukämpfen. Bei manchen Sachverhalten brennt man regelrecht darauf, Licht ins Dunkel zu bringen. Doch dann gibt es auf der anderen Seite auch jene Fragen, die wir uns wahrscheinlich noch nie wirklich gestellt haben, die uns, wenn wir sie aber herausgefunden haben, doch irgendwie interessieren. Die Wissensschätze des Alltags, so könnte man grob das Konzept der neuen Show «Geschichte schreiben» beschreiben. Denn man möchte sich näher anschauen, wie in der Vergangenheit eigentlich Geschichte geschrieben wurde und aufzeigen, wie aus einem Alltagsgegenstand ein Objekt der Vergangenheit wird.Doch bei der Show auf ARTE geht es im Samstagvormittagsprogramm nun jedoch nicht um etwa Mode oder die letzten Frisurentrends, welche wohl in einer Weise auch in die Geschichte eingingen. Nein, es soll ein ernster Blick auf das gerichtet werden, was wir heute als geschichtlich relevant betrachten. Dabei kommen Historiker und Historikerinnen zu Wort, welche sich mit dem Thema der jeweiligen Folge spezifisch auseinandergesetzt haben. In der ersten Folge des neuen Formats kann am 10. April ab 11:30 Uhr mitverfolgt werden wie sich die Geschichte der Geschlechterrollen zwischen Mann und Frau entwickelt hat, als mehr oder weniger alltäglicher Gegenstand hierfür wird die Geschichte der Verhütungsspirale näher beleuchtet.Es wird also beinicht etwa banal, auch wenn es um alltägliche Gegenstände gehen soll. Neben Patrick Boucheron, welcher als Moderator auftritt, können sich die Zuschauer auf das Mitwirken von Manon Bril, freuen. Die Historikerin und YouTuberin widmet sich auf ihrem YouTube-Kanal C'est une autre histoire (Das ist eine andere Geschichte) bereits regelmäßig der Verbindung zwischen Geschichte und Alltagskultur. Geplant ist das Magazin bisher mit drei Folgen, ausgestrahlt jeweils samstags am Vormittag. Sämtliche Folgen können jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung in der ARTE-Mediathek abgerufen werden und sind dort zwei Monate lang verfügbar.