Patti Harrison steigt bei «Lost City of D» ein

Kino-News

Die Schauspielerin wird neben Sandra Bullock und Channing Tatum zu sehen sein.

Patti Harrison hat sich dem Cast des romantischen Abenteuers «The Lost City of D» von Paramount Pictures angeschlossen. Harrison spielt die Hauptrolle neben den bereits angekündigten Sandra Bullock und Channing Tatum und kommt in einer noch geheimen Rolle an Bord. Adam und Aaron Nee führen Regie nach einem Drehbuch von Dana Fox.Bullock produziert über ihre Firma Fortis Films zusammen mit Liza Chasin's 3dot Productions. Seth Gordon ist über Exhibit A ebenfalls als Produzent beteiligt. «Lost City of D» begleitet eine zurückgezogene Liebesromanautorin (Bullock), die sich sicher war, dass es nichts Schlimmeres geben könnte, als mit ihrem Covermodel (Tatum) auf einer Buchtournee festzusitzen, bis ein Entführungsversuch die beiden in ein halsbrecherisches Dschungelabenteuer stürzt, das beweist, dass das Leben so viel seltsamer und romantischer sein kann, als jede ihrer Taschenbuchfiktionen.Die Darstellerin hat kürzlich die Hauptrolle in dem 2021 auf dem Sundance Film Festival ausgewählten Film «Together Together» mit Ed Helms gespielt, der von Bleecker Street erworben wurde und am 23. April anläuft.