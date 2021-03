«The Boys»: Amazon bestellt Spin-Off

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Serie bekommt einen Ableger.

Die Spatzen pfiffen es vom Dach: Die Fernsehserie «The Boys» von Amazon bekommt wohl bald einen Ableger. Für das Projekt wurden Lizze Broadway und Jaz Sinclair engagiert. Broadway wird die Rolle von Emma, einer jungen Superheldin, spielen. Zu ihren bisherigen TV-Auftritten gehören «The Rookie», «Bones», «Southland», «Splitting Up Together» und «Here and Now». Sie wird von der Coast To Coast Talent Group und Industry Entertainment vertreten.Sinclair wird Marie spielen, eine weitere der jungen Superhelden. Sie spielte zuletzt in «Chilling Adventures of Sabrina» bei Netflix mit. Davor war sie unter anderem in «Rizzoli & Isles», «Easy» und «The Vampire Diaries» zu sehen.Das Projekt wurde erstmals im September als in Entwicklung befindlich angekündigt. Die noch unbetitelte Serie, die an Amerikas einzigem College für junge Superhelden spielt (und von Vought International betrieben wird), wird als eine respektlose, nicht jugendfreie Serie beschrieben, die das Leben von hormonellen, konkurrierenden Superhelden erforscht, die ihre physischen, sexuellen und moralischen Grenzen auf die Probe stellen und um die besten Verträge in den besten Städten konkurrieren.