Abwärtstrend bei den Topmodels

Quotennews

An die Reichweiten der „Haare ab!“-Folge aus der vergangenen Woche kam man am Donnerstag nicht heran.

Die Fernsehshowhält sich ohne Hollywood-Flair weiterhin gut. Die aktuelle Staffel, die in Deutschland gedreht wurde, schlägt sich besser als in den Vorjahren. Am vergangenen Donnerstag stand das Umstyling an, das mit 2,88 Millionen Zuschauern und 9,3 Prozent das Staffelhoch holte. Bei den Werberelevanten fuhr man 2,00 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 22,8 Prozent.In dieser Woche verwandelten sich Heidi Klums Models in Eisprinzessinnen. Laut ProSieben war dies „das wichtigste Fotoshooting der ganzen Staffel“, immerhin ging es um die Setcard. 2,48 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten diesen Höhepunkt der Models, die einen Marktanteil von acht Prozent generierten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern generierte ProSieben 18,8 Prozent, die Reichweite lag bei 1,59 Millionen (-0,41 Millionen).Um 23.30 Uhr beschäftigte sich die ProSieben-Showmit den Superreichen. „Crazy Rich“ lautete der Titel der Folge, die 0,48 Millionen Menschen anschauten. Der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent, bei den Umworbenen fuhr man 9,0 Prozent Marktanteil ein. 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein.