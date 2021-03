Zweimal «Bauer sucht Frau» an Ostern

TV-News

An beiden Osterfeiertagen wurden für 19:05 Uhr zwei Sonderausgaben der Kuppelshow angekündigt. Auch «Darf er das?» erhält neue Folgen.

Seit 16 Jahren verkuppelt Moderatorin Inka Bause in Deutschland erfolgreich Landwirte in ganz Deutschland – seit zwei Jahren sogar international. Dass der Welt ein wenig Liebe nicht schaden könnte, ist wohl unbestritten und daher wirdauch in diesem Jahr fortgesetzt. Am Ostersonntag, 4. April, um 19:05 Uhr werden die neuen weltmännischen Bauern der dritten Staffel vorgestellt. Ob Pferdewirt, Winzer, Kaffeebauer, Entenzüchter oder Obst- und Gemüsebauer, für jedes Frauenherz ist etwas dabei. Unter anderem geht es nach Costa Rica zu Nico und nach Namibia zu Matthias.Wer nicht genug von den Landwirten bekommt, muss nicht lange warten, denn schon einen Tag später geht es weiter. Am Ostermontag, ebenfalls um 19:05 Uhr, gibt es zwar keine neuen Bauern, aber es wird zurückgeblickt auf die vergangene Staffel und Inka Bause fragt: „Was ist auf den Höfen los?“ Neun Landwirte und eine Bäuerin wollten 2020 bei «Bauer sucht Frau» die große Liebe finden. «Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?» schaut noch einmal auf den Höfen vorbei. Wie ist der aktuelle Stand bei Jungbauer Patrick und Antonia? Was hat sich bei Rinderwirt Lutz und seiner Steffi getan? Und welche neuen Pärchen haben sich womöglich gefunden? RTL wird die Antworten liefern.Stichwort Fragen: Seit vier Staffel fragt Comedian Chris Tall bei RTL «Darf er das?» und wird dies auch künftig tun. Der Kölner Sender kündigte fünf neue Folgen an, die ab dem 9. April immer freitags um 23:15 Uhr zu sehen sein werden. Die Liveshow soll 45 Minuten dauern und macht damit die RTL-Primetime komplett zum Live-Event, denn zuvor ist «Let’s Dance» programmiert, das ebenfalls live produziert wird. Der Comedian möchte sich die Situation natürlich zu Nutze machen und hat Live-Pranks und Live-Schalten angekündigt. Dazu möchte er das Publikum aktiv mit in die Sendung einbeziehen. Unterstützung erhält er von nicht näher benannten Prominenten.