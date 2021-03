«Gefährliche Nähe»: TV-Now-Fiction-Offensive geht weiter

Vermischtes

Sony Pictures dreht aktuell eine neue Thriller-Serie für das Streamingportal.

TV Now gab am Donnerstag bekannt, dass die Dreharbeiten für eine neue Thriller-Serie gestartet sind. Sie heißtund soll aus sechs Teilen bestehen. Gedreht wird in Bonn und Köln, Sony Pictures ist für die Produktion verantwortlich. Das neue Projekt ist Teil der genre-übergreifenden Fiction-Offensive von TV Now, die in Zusammenarbeit mit RTL und VOX entsteht. Erst am Mittwoch wurde der Start für zwei weitere Formate im April bekannt gegeben: «Tilo Neumann und das Universum» und «Mirella Schulze rettet die Welt».Nun also soll eine Thriller-Serie entstehen, in der die Hauptrollen von Barnaby Metschurat, Klaus Steinbacher, Maike Jüttendonk, Naila Schuberth, Emilia Weisse, Maya Lauterbach und Julia E. Lenska gespielt werden. Produzentin ist Astrid Quentell, Christian Munder fungiert als Executive Producer, Producerin ist Wiebke Mercier. Die Drehbücher, die auf der niederländischen Serien-Version «Klem» basieren, stammen von Robert Dannenberg und Stefan Scheich.Und darum soll sich die TV-Now-Serie drehen: Zwei Jahren nach dem Verlust von Hugos (Metschurat) Ehefrau scheint endlich Normalität und Alltag in das Leben seiner Töchter Emma (Weisse) und Laura (Lauterbach) einzukehren. Vor allem die Lauras beste Freundin Chrissi (Schuberth) hat der Neunjährigen geholfen ihre Fröhlichkeit wiederzuerlangen und ist für Hugo wie eine dritte Tochter. Alles droht sich jedoch zu ändern als Chrissies Vater Marius (Steinbacher) nach acht Jahren aus dem Gefängnis freikommt. Zwar will er für seine Tochter und seine Frau Kitty (Jüttendonk) sein altes Leben hinter sich lassen, doch er hat noch einige Rechnungen im kriminellen Milieu zu begleichen und Hugo merkt direkt bei der ersten Begegnung, dass Marius ihn in einen Strudel aus Kriminalität, Gewalt und Lügen hineinzieht.Wann «Gefährliche Nähe» bei TV Now landet und ob eine lineare Fernsehausstrahlung geplant ist, ist derzeit noch unbekannt.