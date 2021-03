RTZLZWEI mit neuer Reihe über den Kosmos Autobahn

TV-News

Die Doku-Reihe «Hart in Fahrt – Mein Leben auf der Autobahn» dreht sich um sämtliche Berufe, die in Verbindung zur Autobahn stehen.

Der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI nimmt zum 1. April ab 20:15 Uhr immer donnerstags vier Folgen der neuen Reportage-Reiheins Programm. Darin werden den sämtlichen Fragen zum Leben und Arbeiten auf oder neben der Autobahn auf den Grund gegangen. Wie ist es, unter Zeitdruck einen tonnenschweren Truck durch Deutschland zu lenken und wie laufen eigentlich LKW-Fahrstunden ab? Welche Läden verbergen sich gleich nach der Autobahnausfahrt und wer steht in den Shops und berät die Kundschaft?Story House Productions produziert die vier Folgen, wobei es in der ersten Ausgabe unter anderem um LKW-Neuling Kathy Kathlen gehen wird. Sie zeigt ihre Tricks, wie sie gegen die ständige Müdigkeit ankommt. Quasi ein alter Hase ist Trucker Kai Nussbaum, der sich sogar auf seinen Touren filmt und die Clips bei YouTube hochlädt, wo er mehrere zehntausend Follower unterhält. Gleich zu Beginn seiner neuen Tour nach Hamburg entsteht witziger und skurriler Content für die Community. Zudem werden LKW-Fahrlehrerin Julia Rollnick, Feuerwehrmann Denny Thur und Erotikmarkt-Verkäuferin Iris Glüsing gezeigt.Aktuell läuft auf diesem Sendeplatz die Sozial-Reportage, die in der vergangenen Woche vor 0,88 Millionen Zuschauer feierte. In der Zielgruppe standen ordentliche 5,7 Prozent zu Buche – Werte, die auch die neue «Hart in Fahrt»-Reihe wohl auch gerne nehmen würde. Ganz unwahrscheinlich dürfte das nicht sein, schließlich kommt ein ähnliches Format bei Kabel Eins am Sonntagabend zur besten Sendezeit auf noch bessere Werte. «Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand» schaffte zuletzt den Sprung auf 6,7 Prozent in der umworbenen Gruppe. Gute Vorrausetzungen als für die neue RTLZWEI-Sendung.