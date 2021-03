Nicht weg, sondern Comeback! RTL zeigte neue Folgen von «Comeback oder weg?»

TV-News

Mit dabei sind diesmal unter anderem Verona Pooth, Hardy Krüger jr. und David Odonkor.

Nachdem man im vergangenen Herbst drei alte Folgenwiederholt hat, kündigte RTL ab dem Freitag, 2. April, neue Folgen der Nostalgie-Show an. Im Herbst waren die Sendungen am sonntags am Vorabend zu sehen. Vor zwei Jahren startete die vierte Staffel ebenfalls an einem Freitag im April. Darauf wanderte eine Folge zunächst auf den Mittwoch, ehe im Herbst 2019 der Sendeplatz am Sonntagvorabend gefestigt wurde. Nun als geht mit der ersten Folge zurück auf den Freitag. Weitere Sendetermine sind allerdings noch nicht bekannt.In der Show treten Prominente mit ihren Kindern im Teenager-Alter auf und konfrontieren sie mit längst vergessenen Gegenständen. Dann heißt es wie üblich „Nicht dein Ernst?!“, denn wer kennt schon noch Kaugummiautomaten oder fragwürde Sportgeräte? Dreizehn prominente Eltern erraten und testen mit ihren Kindern ausgestorbene Dinge der Siebziger, Achtziger und Neunziger Jahre und lassen die Kids entscheiden: Was hat ein Comeback verdient und was kann für immer weg?Mit dabei: Verona Pooth und die Söhne Rocco (9) und San Diego (17), Anne-Sophie Briest mit ihrer Tochter Faye Montana (17), David Odonkor mit Tochter Adriana (12). Angelo Kelly testet dieses Mal mit Tochter Helen Josephine (18) und Janine Kunze ist erstmals mit Tochter Lola (13) vor der Kamera! Unterstützt werden sie von neuen Familien, darunter Unternehmerin Judith Williams, die mit ihrem Mann und beiden Töchtern (14 und 11) altes Zeug erraten wird. Außerdem dabei sind RTL-Trödler und Moderator Sükrü Pehlivan mit Sofia (12) und Noah (17), Versicherungsdetektiv Patrick Hufen mit Sohn Luis (14), Soap-Darstellerin Tanja Szewczenko mit ihrer Tochter Jona (9), die Schauspieler André Dietz mit Sohn Lio (8) und das Ehepaar Eisenstein mit den Zwillingen Ava-Madita und Bennett (12), sowie Schauspielkollegen Hardy Krüger jr. mit seinen Söhnen Tamino (12) und Theo (17) und Tina Ruland mit Sohn Jahvis (16).In der Rubrik „Retrobox“ rätseln außerdem Schulkinder unter anderem über ausgestorbene Wörter, verrückte Musikvideos, vergangene RTL-Klassiker und testen Spielzeug aus der Vergangenheit.In verbindenden Einspielfilmen werden Originalbilder der getesteten Dinge gezeigt. Kommentiert und begleitet wird die Sendung von dem Off-Sprecher Andreas Fröhlich, der Stimme von Bob Andrews von den drei Fragenzeichen. RTL zeigt den Auftakt der fünften Staffel am 2. April um 19:05 Uhr.