Eine Million Zuschauer  «Die Rote Kugel» legt zum Abschluss wieder leicht zu

Besonders gut fielen die Quoten trotzdem nicht aus. Die Dokusoap «Prominent und obdachlos» startete bei RTLZWEI.



Drei Folgen der neuen Spielshowliefen bereits bei VOX . Am gestrigen Abend stand die vorerst letzte Ausgabe mit Hundeprofi Martin Rütter als Moderator an. Bislang hatten die Folgen stetig an Reichweite und Quoten verloren. Nach einem Auftakt mit soliden 4,4 Prozent Marktanteil lag man in der Vorwoche schon bei mauen 2,9 Prozent. Noch gravierender sah der Rückgang in der Zielgruppe aus. Hier verschlechterte sich die Quote von passablen 6,5 Prozent auf enttäuschende 2,9 Prozent. Zur vorerst letzten Folge schalteten wieder 1,00 Millionen Fernsehende ein, die sich einen mäßigen Marktanteil von 3,1 Prozent holten. Den 0,34 Millionen Jüngeren gelang eine leichte Verbesserung auf niedrige 3,8 Prozent.RTLZWEI nahm am gestrigen Abend eine neue Dokusoap ins Programm auf. Vonwar bislang erst eine Pilotfolge im vergangenen Jahr gelaufen. In der neuen Folge wagte sich nun Désirée Nick an ein Experiment. In Dortmund lebte sie 72 Stunden lang unter Obdachlosen – ohne Geld, Personalausweis, Handy und ähnliches. Mit 0,88 Millionen Fernsehenden und einer Sehbeteiligung von 2,8 Prozent lag das Programm genau im Senderschnitt. Bei den 0,43 Millionen Umworbenen verbuchte der Sender einen soliden Marktanteil von 4,9 Prozent.Im Anschluss lief die dritte Folge der neuen Staffel der Kuppelshow. Am Vorabend hatten 0,64 Millionen Zuschauer einen guten Marktanteil von 3,2 Prozent erzielt. Auch bei den 0,40 Millionen Umworbenen generierte der Sender einen starken Marktanteil von 7,0 Prozent. Die Quote hielt sich auf dem Gesamtmarkt konstant bei 3,2 Prozent. Hier schalteten 0,65 Millionen Fernsehende ein. Bei den 0,38 Millionen Werberelevanten fiel der Sender nur leicht auf hohe 6,8 Prozent Marktanteil zurück.