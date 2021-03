National Hockey League und Disney arbeiten sieben Jahre zusammen

US-Fernsehen

Der beliebte US-Sport Hockey wird wieder beim Disney-Konzern zu sehen sein.

Hockey wird in großem Stil zu Walt Disneys ESPN zurückkehren. Der neue Sieben-Jahres-Vertrag bricht die Dominanz von NBCUniversal bei den TV-Rechten des Sports und macht einige Spiele der National Hockey League in größerem Umfang für Streaming verfügbar.ESPNs neuer Vertrag mit der NHL läuft von der Saison 2021-2022 bis zur Saison 2027-2028, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. ABC wird die exklusive Übertragung des Stanley-Cup-Finales in vier der sieben Jahre des Abkommens erhalten, mit der Möglichkeit, es auf dem Streaming-Video-Angebot ESPN+ und weiteren ESPN-Netzwerken parallel zu übertragen. ABC oder ESPN werden außerdem 25 nationale Spiele der regulären Saison exklusiv übertragen.Der Vertrag "setzt einen neuen Standard bei der Bereitstellung unseres Spiels für die leidenschaftlichsten und technisch versiertesten Fans im Sport auf die Art und Weise, die sie jetzt verlangen und auf den Plattformen, die sie nutzen", sagte Gary Bettman, der Commissioner der NHL, in einer vorbereiteten Erklärung.