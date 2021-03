Zweimal Fiction für den TV-Now-April

Vermischtes

Die beiden Formate heißen «Mirella Schulze rettet die Welt» und «Tilo Neumann und das Universum». Hinter beiden Formaten stecken prominente Namen aus dem «Stormberg»-Reich.

TV Now hat für den April Serien-Nachschub angekündigt. Am 8. April startet die achtteilige Dramedy-Serie. Die fiktionale Serie stammt von Showrunner Ralf Husmann, der einstund aktuellundverantwortet. Am 22. April startet eine weitere Dramedy-Serie mit acht Folgen:. In der Hauptrolle des Lehrers Tilo Neumann steckt kein geringerer als «Stromberg»-Darsteller Christoph Maria Herbst.Worum geht es in den beiden Serien? Der Titel von «Mirella Schulze rettet die Welt» verrät größtenteils bereits den Plot. Mirella ist ein 13-jähriges Mädchen, dass sich bis zum äußersten für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt. Dabei hat sie es nicht immer leicht – und ihre Familie auch nicht. Denn Mirella eckt immer wieder mit ihren Geschwistern und ihren Eltern an. Ihre Schwester (Ella Lee) liebt Glitzerschminke. Ihr Bruder (Maximilian Ehrenreich) isst gerne Fast-Food. Dazu treibt sie ihre Eltern (Jördis Triebel und Moritz Führmann) regelmäßig in den Alltags-Wahnsinn. Gleichzeitig spürt die 13-jährige als Social-Star selbst den Neid ihrer eigenen Klimagruppe. Produziert wird «Mirella Schulze rettet die Welt» von MadeFor.Tilo Neumann alias Christoph Maria Herbst hat dagegen ganz andere Probleme. Er ist Lehrer und Gewohnheitstrinker und hat sein Leben an allen Ecken gegen die Wand gefahren. Während seine Tochter im die Alleinschuld am Scheitern der elterlichen Ehe gibt und jeglichen Kontakt verweigert, lebt seine Ex-Frau in seinem Ex-Haus mit ihrem neuen Freund zusammen, der in seinem Ex-Wohnzimmer Esoterik-Videos dreht, mit denen er in einem Monat mehr verdient als Tilo im Jahr. Auf dem Weg zum Selbstmord hört er plötzlich eine Stimme (Ella Uhlig), die des Universums. Daraus entsteht ein Deal: „Du hilfst anderen, dann helfe ich dir und bringe in deinem Leben wieder alles in Ordnung!“ Darauf möchte Tilo zunächst nicht eingehen und sucht sich Hilfe, doch die Stimme des Universums bleibt. «Tilo Neumann und das Universum» ist eine Produktion von Network Movie. Alle acht Drehbücher stammen von Sonja Schönemann, die auch als Creative Producerin fungiert.Wer kein Nutzer des Streamingportals TV Now ist, muss auf die Sendungen nicht verzichten, doch eine etwas längere Wartezeit in Kauf nehmen. Geplant ist, dass beide Serien im Herbst oder Winter 2021/2022 bei VOX zu sehen sein werden. Genauere Termine sind noch nicht bekannt.