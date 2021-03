«Kölner Treff» bleibt auch weiterhin ein Ladenhüter

Quotennews

Die Talkshow mit Bettina Böttinger erreichte am Dienstagabend erneut nur ein kleines Publikum.

Seit rund 15 Jahren führt Bettina Böttinger durch die Talkshowbeim WDR Fernsehen. Seit 8. Oktober 2019 ist die Sendung auch unter dem Label „Talk am Dienstag“ zu sehen, jedoch konnte das Format nicht auf dem zusätzlichen Sendeplatz punkten. Am Dienstag, den 9. März 2021, kam die neunte Sendung erneut nur auf maue Werte.1,02 Millionen Fernsehzuschauer schalteten ein und verhalfen dem Ersten zu 7,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wollten lediglich 160.000 Menschen die Gespräche mit Olli Dittrich, Désirée Nosbusch, Torsten Sträter, Sophie Passmann, Kristina Vogel und Auma Obama sehen. Der Marktanteil lag bei fürchterlichen 3,8 Prozent. Die letzte Sendung, die am 29. September 2020, gezeigt wurde, enttäuschte mit 1,02 Millionen Zuschauer und 8,3 Prozent. Nur 0,16 Millionen junge Menschen waren dabei.Die Primetime-Serienunderreichten 5,05 und 4,80 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 15,5 sowie 15,2 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 7,1 sowie 6,9 Prozent Marktanteil ein. Die Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen beliefen sich auf 0,62 sowie 0,60 Millionen.