«The Masked Singer» legt leicht zu

Quotennews

Doof für ProSieben: Mit «red.» schalteten viele Fernsehzuschauer ab. Dieses Mal musste das Küken gehen.

Vor einigen Wochen teilte ProSieben-Chef Daniel Rosemann mit, dass die vierte Staffel vongestrafft werden soll. Aber auch die vierte Folge dauerte am Dienstag wieder fast drei Stunden an. Allerdings lief die von Matthias Opdenhövel moderierte Show wieder sehr erfreulich. Nachdem man in der vergangenen Woche mit 3,15 Millionen Zuschauern das Staffeltief verbuchte, sorgte man nun für 3,23 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 11,4 Prozent.Bei den Umworbenen wurden vor acht Tagen „nur“ 1,83 Millionen Zuseher ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 22,5 Prozent. Nun erreichte die Sendung mit dem Ratepanel, das aus Ruth Moschner, Rea Garvey und Lena Gercke bestand, 1,87 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 23,8 Prozent. Übrigens: Am Dienstag stieg das Küken aus, das mit seinem Nancy Sinatra-Version von „These Boots Are Made for Walking‘“ überzeugen konnte. «Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers versteckte sich unter dem Kostüm.Um 23.10 Uhr erzieltenur 1,83 Millionen Zuschauer, die von Annemarie Carpendale und Viviane Geppert moderierte 15-minütige Show sorgte für 1,01 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen insgesamt bei 11,2 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erzielte die rote Sieben 20,7 Prozent.Tarik Tesfu und Hadnet Tesfai, die Moderatoren des Podcasts „Tratsch und Tacheles“ waren beizu Gast. 0,67 Millionen Menschen wollten die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf sehen, der Marktanteil belief sich auf 5,9 Prozent. Mit 0,42 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben 13,1 Prozent Marktanteil.