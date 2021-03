ProSieben: Festivalfeeling am Ostermontag

TV-News

Während sich RTL zu sportlichen Höchstleistungen aufschwingt und Sky auf das Tolkien-Universum baut, zündet die rote Sieben ein Musikfeuerwerk am Ostermontag.

An Konzerte ist derzeit noch nicht zu denken. Das Corona-Virus und die einhergehenden Maßnahmen machen dieses Vorhaben in naher Zukunft unmöglich. Doch wenn die Menschen nicht zur Musik können, dann kommt die Musik eben zu den Menschen. Dafür sind in den vergangenen Monaten diverse Formate entstanden. Nun möchte auch ProSieben den Menschen etwas Musik und damit Freude schenken und hat sich für Ostern ein ganz besonderes Programm überlegt. Ab 14:50 Uhr zeigt die rote Sieben bis in die Nacht hinein ausschließlich Musik-Sendungen.Den Anfang macht um 14:50 Uhr eine Wiederholung der vor einem Monat ausgestrahlten Dokumentation. Im Anschluss folgen zweite weitere Formate aus der «Songs für die Ewigkeit»-Reihe, die beim Unterföhringer Sender ihre Deutschlandpremiere feiern. Um 15:45 Uhr zeigt manund um 16:40 Uhr. Die Dokumentationen nehmen jeweils drei Megahits der Musiklegenden unter die Lupe. Um 17:50 Uhr krönt dann die Dokumentationdas Musikprogramm des Tages.Zur Primetime hört die musikalische Unterhaltung aber noch längst nicht auf, im Gegenteil. Denn dann steht das eigentliche Highlight des Tages auf dem Programm: die Free-TV-Premiere von «Rocketman» . Der Spielfilm aus dem Jahre 2019 erzählt die Geschichte des berühmten Pianisten in seinen Anfangsjahren, der von Taron Egerton verkörpert wird. Nach dem Spielfilm widmen sich zwei eine weitere Dokumentation dem kleinen Briten Dazu gibt es eine echte Rarität.undfolgen um 22:50 Uhr und um Mitternacht. «Elton John: The Million Dollar Piano live in Las Vegas» ist ein Konzertmitschnitt aus Las Vegas, obwohl seit Start seiner Abschiedstournee 2018 Elton-John-Konzerte für die TV-Ausstrahlung eigentlich gesperrt sind.Auch die Konkurrenz hat sich für Ostern etwas einfallen lassen. So zeigt RTL am Ostersonntag den Auftakt eines neuen «Ninja Warrior»-Formats. Sky hat unterdessen angekündigt, ab dem 25. März alle J.R.R. Tolkien-Verfilmungen bei Sky Cinema Mittelerde laufen zu lassen. Sowohl die «Der Herr der Ringe»-Trilogie als auch die «Der Hobbit»-Filmreihe werden am Stück gesendet. An Ostern ist mit Musik, Sport und Fantasy somit für jeden ein Ei im bunten Fernsehkorb platziert worden.