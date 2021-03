Digital Natives: Isabell Hertel

Interview

Am Dienstag startet die Eventwoche „Im Visier der Vergangenheit“ des UFA-Serial-Drama-Formats «Unter Uns». Direkt betroffen, davon ist Isabell Hertel. Im Fragebogen verrät sie unter anderem, was sie alles macht, um sich fit zu halten.

Ich liebe es einfach zu spielen! Emotionen, Gestik und Gedanken einer Figur zu leihen und dadurch auch Situationen zu erforschen, in denen man selbst bisher noch nicht war!Meine Familie, ein gutes Buch, ein paar Sport-Utensilien und meinen PC.Unterschiedlich, aber meistens schaue ich ein bis zweimal am Tag die Nachrichten. Bei spezielleren Themen natürlich im Netz.Da habe ich keinen speziellen Wunsch! Ich freu mich einfach auf alles, was da noch kommt!„Der Weg ist das Ziel“Telefonieren mit Familie und Freunden, lesen, oder mit einem guten Game! (lacht)Sport ist mir als Ausgleich sehr wichtig! Normalerweise gehe ich dreimal pro Woche ins Fitnessstudio. Ich habe mir aber mittlerweile viele Sport-Utensilien für zu Hause angeschafft und finde diese Möglichkeiten super! Wenn das Wetter passt, gehe ich laufen.InstagramBin kein Handy bzw. Mobile-Zocker! Ich habe einen Gaming-PC zu Hause und damit geht es einmal querbeet durch sämtliche Genres!Da gibt’s bei mir nur Spotify! Ganz schön old school, was?