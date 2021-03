«Zack Snyders Justice League» kommt zum US-Start auch nach Deutschland

TV-News

Die Fassung des Regisseurs, der für den Film aus dem Jahr 2017 verantwortlich war, dauert sage und schreibe vier Stunden – doppelt so lange wie das Original.

Bereits 2017 kam «Justice League» ► in die Kinos. Das Superhelden-Epos mit Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman, Jasons Momoa als Aquaman und Gal Gadot als Wonder Woman erhält nun eine neue Version von Regisseur Zack Snyder, der den Film in einer vierstündigen neuen Version auflegte. Diese wird ab dem 18. März exklusiv und zeitgleich zur US-Premiere bei Sky Cinema zu sehen sowie beim Streamingdienst Sky Ticket abrufbar sein.Damit läuft mitnachgleich das nächste DC-Abenteuer beim Bezahlsender. Dementsprechend groß ist die Freude bei Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: „Wir freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner Warner Bros. kurz nach «Wonder Woman 1984» das nächste DC-Highlight als exklusive Premiere bei Sky Cinema präsentieren zu können. Die ganze Filmwelt blickt gespannt auf die Veröffentlichung von «Zack Snyder's Justice League» und wir können das neue Epos des außergewöhnlichen Regisseurs nun zeitgleich zum US-Start anbieten. Damit ist Sky weiter die erste Adresse für alle Filmfans in Deutschland.“„Auch wir bei Warner Media freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner Sky «Zack Snyder´s Justice League» noch vor dem physischen Start in Deutschland am 27. Mai 2021 vorab zeigen zu können und so die Wartezeit der Filmfans zu verkürzen“, ergänzte Dr. Sylvia Rothblum, Senior Vice President Warner Bros. International TV Distribution, German Speaking Territories & Israel. Der vierstündige Blockbuster ist im visionären Bildformat 1,37:1 inszeniert und auf Sky Q auf in UHD-Qualität verfügbar.