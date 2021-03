ProSieben punktet mit zwei Free-TV-Premieren

Quotennews

«Widows» und «John Wick: Kapitel 3» brachten dem Sender starke Quote ein. RTL und Sat.1 setzten hingegen auf «Pretty Woman» und «Avatar».



Bei RTL startete die Romanzemit 2,10 Millionen Fernsehenden in den Abend. Dies reichte nicht für mehr als einen mauen Marktanteil von 6,4 Prozent. Auch das Ergebnis von 9,4 Prozent war bei den 0,89 Millionen Jüngeren nur mäßig. Mit 1,25 Millionen Zuschauern gelang es dem Sender sich mit der Romantische Komödieauf solide 8,5 Prozent Marktanteil zu steigern. Die 0,42 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit einer passablen Quote von 10,2 Prozent.Sat.1 versuchte mit dem Science-Fiction-Filmzu punkten. 1,66 Millionen Fernsehende fuhren einen Marktanteil von 5,8 Prozent ein, welcher genau im Senderschnitt lag. Bei den 0,74 Millionen erzielte der Sender eine gute Sehbeteiligung von 9,1 Prozent.fiel schließlich bei 0,42 Millionen Filmfans auf einen akzeptablen Marktanteil von 4,6 Prozent zurück. Die 0,21 Millionen Werberelevanten hielten sich bei soliden 7,7 Prozent Marktanteil.ProSieben hatte an diesem Abend gleich zwei Free-TV-Premieren im Programm. Zunächst ergatterte der Sender mit dem Thriller «Widows – Tödliche Witwen» ► einen starken Marktanteil von 6,2 Prozent bei 1,89 Millionen Fernsehzuschauern. Auch bei den 0,86 Millionen Umworbenen kam eine gute Quote von 9,8 Prozent zustande. Der Actionfilm «John Wick: Kapitel 3» erhöhte schließlich vor einem Publikum von 1,11 Millionen Menschen auf einen überragenden Marktanteil von 10,5 Prozent. Bei den 0,46 Millionen Jüngeren holte sich ProSieben eine herausragende Quote von 14,8 Prozent.