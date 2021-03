«Frag doch mal die Maus»: Über drei Stunden Geburtstags-Show mit Zielgruppensieg

Quotennews

Nach 50 wunderbaren Jahren mit «Der Sendung mit der Maus» gab es im Ersten die große Geburtstagsshow zu Ehren von Maus, Elefant und Käpt’n Blaubär.

Dass es bereits ganze 50 Jahre die beliebten und lehrreichen Lach und Sachgeschichten im Ersten zu bestaunen gibt, ist bereits allein ein grandioser Erfolg. Mit dieser Laufzeit kann man davon sprechen, dass «Die Sendung mit der Maus» zweifelsohne mehrere Generationen von Kindern und auch Erwachsenen geprägt hat., also die Geburtstagsshow zum 50. Jubiläum wurde von Eckhart von Hirschhausen moderiert und neben dem Maus-Team um Armin Maiwald und Christoph Biemann kam eine illustre Runde aus Gästen von Günter Jauch über Barbara Schöneberger bis Mark Forster.Die Einschaltzahlen waren einem runden Geburtstag entsprechend gut und zur Primetime schalteten 5,59 Millionen Zuschauer ein. Damit gratulierten der Maus insgesamt 18,6 Prozent des gesamten Fernsehmarktes. Gerade bei den jüngeren Zuschauern verbuchte sich das Format einen großen Sieg und man landete mit «Frag doch mal die Maus» bei 1,41 Millionen Zuschauern und daher 18,2 Prozent Marktanteil. Damit war in der Primetime kein Format erfolgreicher als die Maus.Wer die eigenen Kids nach der Jubiläumsshow ins Bett verfrachtet hatte, konnte für mehr Maus-Stoff und ein klein wenig Nostalgie direkt zum WDR schalten und dort ab 23:30 Uhr den Geburtstag weiterfeiern. In der Sendung Zeitreise mit der Maus XXL – Die 70er Jahre konnte man sich an die frühen Anfänge der Maus erinnern. Jedoch galt es natürlich nicht allzu lange vor dem Fernseher zu bleiben, am heutigen Sonntag umkommt die «Sendung mit der Maus» ja schon wieder, und eigentlich hat sie ja auch erst heute Geburtstag. In diesem Sinne: