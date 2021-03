Auch in der Primetime und mit Promis bleibt «5 Gold Rings» erfolglos

Quotennews

Vor der Verschiebung auf den Samstag wollte Sat.1 dem Format noch etwas Aufmerksamkeit verschaffen. Dieser Versuch war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.



Der Showgelang es nicht wie geplant neuen Schwung in den Sat.1-Vorabend zu bringen. Nachdem das Format dort einige Monate erfolglos lief, wurde es nun durch eine weitere Folge von «Buchstaben Battle» ersetzt. Der Sender will das Konzept aber noch nicht völlig aufgeben und so sollen nun prominente Kandidaten dem Format zur besten Sendezeit neuen Glanz verleihen. Als Gäste lud Moderator Steven Gätjen am gestrigen Abend Verona Pooth, Jochen Schropp, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Jasmin Wagner, Oliver Petszokat und Steffen Henzler.Doch auch mit dieser Besetzung war für Sat.1 kein Erfolg in Sicht. 1,00 Millionen Zuschauer ließen sich von dem Format überzeugen. Das Resultat war ein schwacher Marktanteil von 3,3 Prozent. Auch bei den 0,44 Millionen kamen nicht mehr als mäßige 5,5 Prozent Marktanteil zustande. Als das Format zum Start im vergangenen Oktober auch mit einem Promi Special gesendet wurde, lag die Quote noch bei annehmbaren 4,6 Prozent sowie guten 7,8 Prozent in der Zielgruppe. In den gestrigen Abend brachten auch zwei Episodenkeinen Schwung mehr. Insgesamt lag der Marktanteil bei mickrigen 2,8 und 2,7 Prozent. Bei den Jüngeren wurden jeweils niedrige 4,5 Prozent ermittelt.Für ProSieben lief es mit dem Thrillerdeutlich besser. Bei 1,87 Millionen Fernsehenden fuhr der Sender eine starke Sehbeteiligung von 5,9 Prozent ein. Auch die 0,81 Millionen Werberelevanten landeten bei einem guten Wert von 9,7 Prozent. Mit dem Actionfilmsank die Reichweite schließlich auf 0,94 Millionen Menschen, während sich der Marktanteil bei hohen 5,0 Prozent hielt. Die 0,43 Millionen Umworbenen fielen auf annehmbare 7,7 Prozent Marktanteil zurück.