Romance TV mit vielen Highlights

TV-News

Für die Monate April und Mai hat sich Romance TV einiges an Highlights vorgenommen. Wir wissen, was es von Ostern bis Vatertag im Angebot gibt.

Viele weitere Highlights im Mai

Chronologisch beginnend dürfen sich Fans der Reiheam 2. April auf eine ordentliche Sonderprogrammierung freuen. Ab 10:55 Uhr werden acht Folgen der Erfolgsserie am Stück gezeigt, gefolgt von zwei Pay-TV-Premieren mitund. In der Erfolgsserie um Pfarrer Tonio Niederegger, gespielt von Maximilian Grill, dreht es sich voll um das Wiederentdecken von alten Gefühlen. Mit einer musikalischen Sonderprogrammierung geht es dann 4. April ab 20:15 Uhr weiter.In der Primetime am Ostersonntag geben die Tenöre Jonas Kaufmann und Andrea Bocelli tiefe Einblicke in ihr Leben, gezeigt in den Filmenund. Große Gefühle und viel Liebe zur Musik sind bei den beiden weltbekannten Künstlern und den ausgestrahlten Filmen versichert. Einen Tag später, am Ostermontag, dem 5. April, geht Romance TV gemeinsam mit Schauspielerin Jutta Speidel auf eine Reise nach Marokko. Ab 20:15 Uhr startet das Porträt, in welchem sich die Schauspielerin von einer ganz persönlichen Seite zeigt und auch über ihr soziales Engagement spricht. Im Anschluss läuftmit Speidel als Passagierin und den Abschluss der Programmierung mach, mit, natürlich, Jutta Speidel in der Hauptrolle.Ab dem 11. April wagt sich Romance TV dann mit großen Schritten in Richtung Frühjahr mit der Fortführung der Reihe. Immer sonntags werden ab dem 11. April ab 18:40 Uhr drei Folgen der Reihe laufen. Am 25. April gibt es dann mit den Folgen «Frühling - Liebe hinter geschlossenen Vorhängen» und «Frühling - Keine Angst vorm Leben» sogar zwei Pay-TV-Premieren. Nicht weit ist dann bereits der Welttanztag am 29. April. Zu diesem Ehrentag des Tanzes bietet Romance TV ab 20:15 Uhr den Film, gefolgt von. Beim Thema Tanz ist auch der Tanz der Hexen in der Walpurgisnacht nicht weit entfernt, diese findet nämlich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai statt. Zu diesem Anlass sendet Romance TV am 30. April um 21:45 Uhr die Pay-TV-Premiere vonAuch im Mai lässt sich das Programm von Romance TV nicht lumpen und startet mit dem Welthebammentag am 5. Mai bereits ab 4:35 Uhr einen Marathon der beliebten «Lena Lorenz»-Reihe. Insgesamt werden ganze elf Folgen nacheinander gesendet, inklusive zwei Pay-TV-Premieren. Direkt danach startet ab dem 7. Mai eine neue Sendung mit dem Namen. In der Folge können sich Romance TV-Zuschauer immer freitags um 20:15 Uhr auf eine andere «Kreuzfahrt ins Glück» im Mai freuen.Neben Hochzeiten ist der Mai natürlich auch der Monat der wohl wichtigsten Personen jeder Familie. Gefeiert werden diese Personen am 9. Mai mit dem Mutter- und am 13. Mai mit dem Vatertag. Zum Muttertag gibt es bei Romance TV ab 12:25 Uhr insgesamt acht Filme, welche die Mütter stets in das Zentrum der Handlung stellen. Beiundkönnen die Mütter der Nation also getrost die Füße hochlegen und sich an ihrem Ehrentag umsorgen lassen. Am Vatertag, dem 13. Mai gibt dazu vergleichbar dünne zwei Pay-TV-Premieren ab 20:15 Uhr mit den FilmenundDie Väter der Nation müssen bei Romance TV unter anderem deswegen etwas kürzertreten, da sie sich den Tag mit Senta Berger teilen müssen, diese wird nämlich am 13. Mai 80 Jahre alt. Bereits ab 8:25 Uhr gibt es eine Sonderprogrammierung zu Ehren von Berger mit den Filmenund vielen weiteren «Rosamunge Pilcher»-Filmen. Den Abschluss der Mai-Highlights gibt es dann zu Pfingsten am 23. und 24. Mai. Zum Pfingstsonntag gibt es ab 20:15 Uhr den Dreiteiler, gefolgt vonam Pfingstmontag, ebenfalls in der Primetime.