ZDFkultur mit breitem Angebot zum Weltfrauentag

TV-News

Am 8. März ist Weltfrauentag und zu diesem Anlass bietet ZDFkultur im Netz ein breites Angebot an Sendeinhalten der ZDF-Senderfamilie.

Gerade in den aktuellen Lockdown-Zeiten kehren in vielen Haushalten veraltete Geschlechterrollen zurück und sorgen mitunter dafür, dass das Ziel Gleichberechtigung in weite Ferne gelangt. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März bietet ZDFkultur unter der Website https://www.zdf.de/kultur/internationaler-frauentag-108.html ein vielfältiges Angebot aus der ZDF-Senderfamilie zu den Themen Gleichberechtigung, Rolle der Frauen, Frauenpower, Gender und Sexismus.Neben Reportagen und Web-Formaten sind auch Dokumentationen im Angebot, welches bereits seit dem 5. März online verfügbar ist, vertreten. Darunter versteckt sich auch die Grimme-Preis nominierte Webseriemit vier neuen Folgen. Hier kommen starke Frauen aus dem Lebensweg von Schauspielerinnen zum Vorschein und es soll aufgezeigt werden, an welchen Stellen die Filmbranche sich noch strukturell verbessern sollte. Auch das Online-Tool «Dein Buch» wird zum Internationalen Frauentag 2021 erweitert. Mit insgesamt 20 neuen Buchempfehlungen sollen starke Autorinnen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.Anstatt in der Filmbranche präsentiert die Webvideo-ReiheFrauen in ganz unterschiedlichen Führungspositionen. In 20 weiteren etwa dreiminütigen Clips präsentiert die Reiheeinflussreiche Frauen der Geschichte, von Aretha Franklin bis Maria Montessori. Wer lieber ein Talk-Format zum Diskutieren sucht, wird beifündig werden. Hier wird unter der Moderation von Salwa Houmsi mit verschiedenen Gästen über Frauenquote oder Gendern gesprochen. Verfügbar sind die beiden Folgen «Frauenquote per Gesetz» und «Politische korrekte Sprache - Muss das sein?».Weitere Formate aus der ZDF-Senderfamilie werden unter anderem eine Ausgabe vomvom 26. Februar 2021 sein, eine Ausgabemit dem Thema «Wozu Feminismus?» und eineAusgabe des 3sat-Kulturmagazinszum Jahrhundert der Frauen. Abgerundet wird das Angebot vom Kleinen Fernsehspiel und der Reihe. Zusätzlich zu dem Online-Angebot befassen sich die Social-Media-Kanäle von ZDFkultur bis zum 10. März tief mit der Thematik Feminismus, Frauen und Gleichberechtigung.