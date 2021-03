«Die Simpsons» gehen zwei Jahre weiter

US-Fernsehen

FOX hat eine 33. und 34. Staffel der Serie bestellt.

Der Fernsehsender FOX hat bei seiner ehemaligen Konzernschwester 20th Television eine 33. und 34. Staffel der Animationsseriebestellt. Damit kommt das Format mindestens auf 757 Episoden. Die 700. Episode, „Manger Things“, wird am 21. März beim US-Sender ausgestrahlt. Schon seit längerer Zeit sind «Die Simpsons» die am längsten laufende Primetime-Serie der Fernsehgeschichte."Jeder bei «Die Simpsons» ist begeistert, dass die Serie noch einmal verlängert wurde, und wir planen viele große Überraschungen. Homer wird ein Haar verlieren, Milhouse wird Kontaktlinsen bekommen und Bart wird seinen zehnten Geburtstag zum dreiunddreißigsten Mal feiern", fügte Matt Groening, Schöpfer der Zeichentrickserie, in einem Statement hinzu."Originell, brillant, unverschämt lustig, prophetisch... es gibt nicht genug positive Adjektive, um diese geniale Komödie zu beschreiben, die weiterhin Zuschauer jeden Alters unterhält", kommentierte Dana Walden, Chairman of Entertainment bei Walt Disney Television, in einem Statement.