«Bosch»-Spin-Off startet bei Amazon-Tochter

US-Fernsehen

Kurios: Der Hauptdarsteller Titus Welliver bleibt erhalten.

Im vergangenen Jahr teilte Amazon mit, dass die siebte-Staffel auch die letzte sein wird. Diese soll im Sommer 2021 debütieren. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass es einen Spin-Off geben wird, in dem die Hauptdarsteller Titus Welliver, Mimi Rogers und Madison Lintz dabei sein werden. Die neue Serie ist nicht bei Amazon zu Hause, sondern bei der Tochter IMDB TV.Die neue Serie zeigt Harry Bosch (Welliver), wie er das nächste Kapitel seiner Karriere aufschlägt und dabei mit seiner einstigen Feindin und Top-Anwältin Honey "Money" Chandler (Rogers) zusammenarbeitet. Mit einer tiefen und komplizierten Geschichte zwischen diesem unwahrscheinlichen Paar, müssen sie zusammenarbeiten, um das zu tun, worauf sie sich einigen können – Gerechtigkeit zu finden."Zu sagen, dass ich begeistert bin, ist eine Untertreibung!" sagte Welliver. "Die Möglichkeit zu bekommen, weitere Harry-Bosch-Geschichten zu erzählen, ist ein riesiges Geschenk. Der Prozess der Dreharbeiten zu Staffel sieben mit dem Schatten, dass es unsere letzte sein könnte, lag schwer im Magen, und als die Idee präsentiert wurde, mit der Möglichkeit eines Spin-Offs weiterzumachen, sagte ich ohne zu zögern: 'Los geht's.' An alle unsere Bosch-Fans: Danke für eure unglaubliche Unterstützung in all den Jahren und ich kann euch versprechen, dass es nur noch besser werden kann!"