Keke Palmer schließt sich eOne an

US-Fernsehen

Die Sängerin und Produzentin wird neue Projekte mit dem Haus entwickeln.

Keke Palmer sollte man kennen: Sie ist Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Produzentin und Fernsehmoderatorin. Sie hat kürzlich die Dreharbeiten zu dem Spielfilm «Alice» abgeschlossen, in dem sie die Hauptrolle spielt, und wird in Jordan Peeles neuem Film an der Seite von Daniel Kaluuya zu sehen sein. Bekannt ist sie auch für ihre Rolle in «Hustlers» an der Seite von Jennifer Lopez und Constance Wu. Auf der TV-Seite hat sie ihre Stimme sowohl dem «Proud Family»-Revival bei Disney+ als auch «Big Mouth» bei Netflix geliehen.Mit Entertainment One hat Palmer nun einen umfassenden Vertrag geschlossen, der eine Zusammenarbeit bei allen neuen Projekten umfasst. "Ich bin begeistert, mit eOne zusammenzuarbeiten, um unterhaltsame, bedeutungsvolle und lustige Fernseherlebnisse zu schaffen, die sich tief mit dem Publikum verbinden und unsere aktuelle Welt widerspiegeln", sagte Palmer. "Das Engagement von eOne, Talenten die Möglichkeit zu geben, ihre einzigartige Linse einzubringen und den Prozess des Geschichtenerzählens zu leiten, hat sie zu einem idealen Partner für mich gemacht.""Als eine Frau mit vielen Talenten hat Keke einen bleibenden Eindruck bei Zuschauern auf der ganzen Welt hinterlassen", sagte Michael Lombardo, eOnes Präsident für globales Fernsehen. "Wir sind begeistert, mit ihr bei mehreren kommenden Projekten zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, zu sehen, was sie als nächstes auf Lager hat."