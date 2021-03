ZDF-Komödie «Nächste Ausfahrt Glück» schneidet gut ab

Quotennews

Mit knapp sechs Millionen Zuschauern hielt sich das Programm neben dem «Tatort» sehr stark.



Im ZDF behauptete sich die Komödierecht gut gegen die «Tatort»-Konkurrenz im Ersten. Mit 5,84 Millionen Zuschauern landete es nach dem Kriminalfilm und der «Tagesschau» auf Platz drei der meistgefragten Programme des Tages. Auch eine gute Sehbeteiligung von 16,8 Prozent war somit möglich. Bei den 0,66 Millionen Jüngeren lag der Film mit 6,6 Prozent Marktanteil ebenfalls über dem Senderschnitt.Für dasverharrten weiterhin 4,55 Millionen Interessenten auf dem Sender. Hier wurde nur ein leichter Rückgang auf 15,7 Prozent Marktanteil verzeichnet. Den 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang eine Steigerung auf eine hohe Quote von 7,9 Prozent. Auch mit der finalen Doppelfolge war für die Miniseriekein besseres Ergebnis möglich. Bei 1,48 Millionen Fernsehenden erzielte der Sender maue 8,9 Prozent Marktanteil. Die 0,12 Millionen Jüngeren kamen nicht über eine ernüchternde Quote von 2,4 Prozent hinaus.Vor der Primetime bewegte4,23 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Hier kam ein guter Marktanteil von 14,2 Prozent zustande. Das Ergebnis fiel mit 6,2 Prozent in der jüngeren Gruppe recht ähnlich aus. Hier wurden 0,45 Millionen Fernsehende gezählt. Auchkam recht gut an und überzeugte 4,82 Millionen Neugierige. Der Marktanteil steigerte sich somit auf 14,7 Prozent. Bei den 0,69 Millionen Jüngeren wurden zudem hohe 8,0 Prozent Marktanteil ermittelt.