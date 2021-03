Vieh love to entertain you: «Die Alm» kehrt zurück

TV-News

Knapp zehn Jahre nachdem das Reality-Format bei ProSieben zuletzt zu sehen war, kündigte der Unterföhringer Sender nun eine Neuauflage an.

Während sich RTL und Sat.1 schon seit geraumer Zeit und in regelmäßigen Abständen auf dem Reality-Sektor austobt, ist ProSieben dort eher weniger präsent aktiv. Nun wagt sich die rote Sieben auch auf diesen Markt – wobei es vielmehr einer Rückkehr gleicht. Denn bereits 2004 und 2011 strahle man das Promi-Formataus. Mit mäßigem Erfolg, sonst hätte es sicherlich mehr Staffeln der Show gegeben. 2011 lag der Staffelschnitt bei 12,7 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug damals 1,52 Millionen. Beide Werte lösten damals keine Freudensprünge aus. Doch mittlerweile scheinen Promi-Reality-Formate gefragter denn je zu sein.Wie genau das Comeback vonaussehen wird, ist noch nicht bekannt. ProSieben kündigte lediglich an, dass „noch in diesem Jahr“ zahlreiche Prominente auf die neue Reality-Weide eingeladen werden. „In diesem Jahr macht ProSieben mit einer Neuauflage von 'Die Alm' allen Freunden des Reality-Fernsehens ein wundervolles Geschenk. Der Klassiker kehrt mit vielen Überraschungen und einer neuen Programmierung zurück. Ich bin schon sehr gespannt, welche Promis sich auf dieses einmalige Abenteuer einlassen werden. Denn auf der Alm gilt: Vieh love to entertain you“, erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann.Wer das Ganze moderieren wird, ist genauso wie die Kandidatenliste noch unbekannt. 2011 übernahmen die Moderation Janine Kunze und Daniel Aminati. Schwer vorstellbar, dass das Duo nach zehn Jahren wieder zusammenkommt. Unverändert bleibt hingegen die Produktionsfirma: Redseven Entertainment produziert im Auftrag von ProSieben