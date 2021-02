«Der Staatsanwalt» lockt erneut über sieben Millionen Krimifans

Quotennews

Auch wenn das ZDF an diesem Abend keine neuen Rekorde aufstellte, war das Abendprogramm dennoch rundum gelungen.



In der Vorwoche hatteim ZDF einen neuen Allzeitbestwert eingefahren. 7,38 Millionen Fernsehenden hatten sich da für die Krimiserie entschieden und den Marktanteil auf hervorragende 22,3 Prozent gehoben. Auch bei den 0,79 Millionen Jüngeren war eine starke Quote von 9,4 Prozent zustande gekommen. In dieser Woche folgte kein neuer Rekord, die Zuschauerzahl blieb jedoch mit 7,10 Millionen weiterhin sehr hoch. Dies spiegelte sich auch in einem starken Marktanteil von 20,7 Prozent wider. Bei den 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine hohe Sehbeteiligung von 8,0 Prozent ermittelt.schloss sich mit 5,62 Millionen Zuschauern an und hielt die Quote somit weiterhin bei einem hohen Wert von 17,2 Prozent. Aus der jüngeren Zuschauerschaft entschieden sich 0,63 Millionen Fernsehende für das Format und verbuchten einen guten Marktanteil von 7,0 Prozent. Für dasblieben noch 3,99 Millionen Interessenten auf dem Sender. Hier fiel der Marktanteil auf 13,6 Prozent zurück. 0,67 Millionen Jüngere verbesserten die Quote hingegen auf hohe 7,9 Prozent.Für dieentschieden sich ab 22.30 Uhr noch 4,48 Millionen Fernsehende, wodurch der Marktanteil wieder auf bessere 17,5 Prozent stieg. Bei den 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr der Sender einen herausragenden Marktanteil von 16,2 Prozent ein. Dasüberzeugte genau wie in der Vorwoche 2,20 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligung sank jedoch leicht auf einen akzeptablen Wert von 10,7 Prozent. 0,98 Millionen Jüngere erzielten noch sehr starke 15,6 Prozent Marktanteil. Dasfiel auf eine miserable Quote von 4,7 Prozent, hielt sich jedoch bei den Jüngeren bei soliden 5,5 Prozent Marktanteil.