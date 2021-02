«Das Duell um die Welt» leidet unter der starken Konkurrenz

Quotennews

An das übliche Quotenniveau kam die Show weder auf dem Gesamtmarkt noch in der Zielgruppe. Auch Sat.1 glänzte an diesem Abend nicht.



Eine neue Folge der Showwurde erstmals an einem Freitag ausgestrahlt. Grund dafür ist «The Voice Kids», welches am morgigen Abend in Sat.1 läuft. In der Ausgabe wurde für Team Joko Stefanie Giesinger in die Schweiz geschickt und der Sänger Bosse musste in den USA ein Musikvideo drehen. Für Team Klaas traten Jan Köppen und Micky Beisenherz an.Die letzte Ausgabe, am 5. Dezember 2020, verfolgten 1,50 Millionen Zuschauer. Somit wurde eine starke Sehbeteiligung von 5,9 Prozent erzielt. Bei den 1,17 Millionen Umworbenen war zudem ein hervorragender Marktanteil von 16,1 Prozent möglich gewesen. Doch an diesem Abend hatte der Sender mit der Auftaktshow von «Let's Dance» sicher keine leichte Konkurrenz. Somit überzeugte das Format noch 1,23 Millionen Fernsehende und landete bei einem guten Marktanteil von 4,5 Prozent. Auch bei den 0,99 Millionen Jüngeren sank das Interesse, so dass die Quote auf einen hohen Wert von 12,8 Prozent zurückfiel.Die Komödiein Sat.1 begeisterte 1,31 Millionen Filmfans, was jedoch nur einem mauen Wert von 4,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,66 Millionen Umworbenen näherte man sich mit einer soliden Quote von 7,4 Prozent zumindest dem Senderschnitt. Doch auch zwei Folgenüberzeugten im Anschluss kein bisschen. Mit 0,72 sowie 0,55 Millionen Zuschauern waren nicht mehr als schwache Marktanteile von 2,9 und 2,7 Prozent möglich. Auch in der Zielgruppe musste sich der Sender mit niedrigen Quoten von 5,2 und 4,7 Prozent zufriedengeben.