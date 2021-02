Gewinner und Verlierer bei TV Now

TV-News

Bei TV Now wird sich in Zukunft wohl nicht nur der Name ändern. «Are You The One?» geht weiter, «Menowin - Mein Dämon und ich» wird sich verabschieden.

Die Anzeichen erhärten sich, dass TV Now im Zuge einiger Umstrukturierungen bei der Mediengruppe RTL in Zukunft sich der Name des Streamingdienstes ändern soll, doch damit sind die Veränderungen scheinbar nicht abgeschlossen. Für mehrere Shows bei TV Now wurden nun, wenn man auch die Erfolge der einzelnen Shows schwer messen kann, Zukunftspläne öffentlich gemacht. So dürfen sich die Fans der Serieauf eine baldige dritte Staffel freuen, wohingegen sich die Dokumentation über das Leben des ehemaligen DSDS-Kandidaten Menowin Fröhlich mit dem Titelaus dem Programm verabschieden muss.Betrachtet man die noch junge Geschichte von «Are You The One?» hat RTL, oder auch TV Now, wohl an den richtigen Stellschrauben gedreht was das Format angeht. Begann die Show noch mit Ausgaben im linearen Fernsehen und mit Moderator Jan Köppen, konnte man das Format in Staffel eins als vollen Misserfolg bezeichnen. Zwar entschied man sich für eine zweite Staffel, welche ebenfalls auch im linearen Angebot auftauchte, jedoch nur zu einer späten Sendezeit in der Nacht. Hin zu Staffel zwei hat sich am offensichtlichsten die Moderator-Position geändert, denn seit dem zweiten Folgen-Paket präsentiert statt Köppen nun Sophia Thomalla die Show. Laut eigenen Aussagen von RTL ist man mit der zweiten Staffel wohl so zufrieden, dass man, weiterhin mit Thomalla, in eine dritte Staffel gehen wird. Kandidaten können sich dafür aktuell bewerben.Weniger glücklich erscheint man mit den Ergebnissen von. Das Doku-Format über die Geschichte des ehemaligen DSDS-Kandidaten und Realityshow-Teilnehmer findet nach 67 Folgen ein Ende, jedoch entschied sich zumindest laut einer Meldung von TV Now dies nicht der Sender, sondern Menowin selbst. Er habe die weiteren Dreharbeiten der Filmpool-Produktion abgebrochen, da er sich auf einen "nächsten Schritt" vorbereiten wolle. Doch es dreht sich hierbei nicht um ein Musik- oder TV-Comeback, er gehe in einer psychiatrischen Einrichtung in Therapie.Die Mediengruppe RTL und die Familie Thomalla scheinen eine gute Verbindung darzustellen, denn auch beim nächsten Titel präsentiert eine Thomalla das Programm. Im Fall vonist es jedoch nicht Sophia, sondern Mutter Simone Thomalla. Am 15. und 29. März präsentiert die Thomalla-Mutter zwei Folgen der Dokumentation, welche im Rahmen der True Crime-Offensive gezeigt wird. Inhaltlich wird sich an zwei realen Fällen angeschaut, wie sich ein liebender und liebevoller Partner zum eiskalten Mörder entwickeln kann und wie Freunde und Familie diese Entwicklung miterlebten.Die bereits erwähnte True Crime-Offensive beschert den TV-Now-Zuschauern jedoch noch weiteren Serienstoff. Unter dem Label STERN CRIME laufen die Dokureihe, das bereits erläuterte «Ich liebe meinen Mörder» und als Mischung aus Doku und fiktionalem Thriller wirdversuchen etwas Klarheit in das düstere Bild der Wirecard AG zu bringen. Wer es mit der Unterhaltung eher seicht und lieblich hält, kann sich bei TV Now auf weitere Folgen «Love Island» und «Temptation Island» freuen. Für reine Serienfans hält der Streamingdienst im März alle Staffeln vonund den Al Bundy-Klassikerbereit.