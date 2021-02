«The First Lady»: Schauspieler für Barack Obama gecastet

US-Fernsehen

O.T. Fagbenle wird in der kommenden Serie die Figur des ehemaligen US-Präsidenten mimen.

Der Fernsehsender Showtime castet eifrig weiter an seiner Anthologie-Serie. Inzwischen hat man für eine wiederkehrende Rolle O.T. Fagbenle für die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama ausgesucht. Er wird neben Viola Davis spielen, die die First Lady Michelle Obama verkörpern wird.Obama diente als erster Afroamerikaner und 44. Präsident der Vereinigten Staaten von 2009 bis 2017. Als Mitglied der Demokratischen Partei heiratete Barack 1992 Michelle Robinson, bevor er 2005 Senator des Staates Illinois wurde.Fagbenle spielte zuletzt die Rolle des Luke Bankole in der von der Kritik hochgelobten Hulu-Serie «The Handmaid's Tale». Als nächstes wird er in dem Marvel-Film «Black Widow» gegenüber Scarlett Johansson zu sehen sein.