«Ich und die Anderen»: Erster Trailer des neuen Sky Originals

TV-News

Die neue Sky Original Serie «Ich und die Anderen» soll sich über sechs Folgen mit den Veränderungen rund um eine Hauptfigur beschäftigen. Was passiert, wenn sich alles auf einmal ändert?

Auf die Vorab-Premiere vonmuss sich die Öffentlichkeit zwar noch etwas gedulden, jedoch gibt es kurz vor dem internationalen Filmfest einen ersten Trailer zu der neuen Sky Original Serie. Produziert wurde die Serie von der Superfilm Filmproduktions GmbH im Auftrag der Sky Studios und als Showrunner fungiert David Schalko, welcher bereits durch sein Mitwirken beioderauf sich aufmerksam machte. Als Produzent tritt bei Superfilm John Lueftner auf, bei Sky ist Quirin Schmidt Executive Producer.Hauptdarsteller der Serie ist Tom Schilling, welcher von Mavie Hörbiger, Katharina Schüttler, Sophie Rois und unter anderem Martin Wuttke in weiteren Rollen unterstütz wird. Zu den Sky-Kunden wird die sechsteilige Serievoraussichtlich im Sommer 2021 in die Wohnzimmer kommen. Worum es in der Serie gehen soll beschreibt Quirin Schmidt mit mehr Fragen als Antworten: "Was wäre wenn jeder Wunsch möglich wäre, kämen wir dann besser mit der Welt zurecht? Wären wir glücklicher, gerechter, aufgeklärter? Und was würde all dies mit uns selbst machen? Könnten wir besser verstehen, wer wir sind und was unsere Aufgabe in der Welt sein kann?"Um die Handlung etwas zu erhellen, informiert er weiter, dass Hauptfigur Tristan die Gabe erhält, sich jeden Tag aufs Neue einen Wunsch zu erfüllen. Doch anders als erwartet, führt seine neugewonne Gabe zu mehr Chaos als Glück. In den sechs Teilen der Serie versteckt sich allerlei Komik, Verwirrung und Unterhaltung, während der Zuschauer Tristan auf einem wilden und verrückten Trip begleitet.